Võ Nhật Tân giành giải Fair Play 2012

Về các danh hiệu được biểu dương Fair Play Cũng trong đêm 29-1, ban tổ chức còn trao những danh hiệu được biểu dương Fair Play dành cho những cá nhân, tập thể thể hiện tinh thần Fair Play nhưng chưa đáp ứng đủ các yêu cầu, tiêu chí để đưa vào danh sách đề cử chính thức. Các danh hiệu biểu dương Fair Play gồm: 1. Hành động của doanh nhân người Hải Phòng đối với trọng tài Võ Minh Trí Sau sự cố trọng tài Võ Minh Trí bị cổ động viên Hải Phòng hành hung tại trạm thu phí đường cao tốc từ Trung Lương (Tiền Giang) về TP.HCM, một doanh nhân người Hải Phòng xin giấu tên sau khi theo dõi thông tin trên qua các phương tiện truyền thông đã tìm đến trọng tài Trí để chia sẻ, động viên và gửi tặng chai mật gấu để trọng tài này điều trị vết thương. Doanh nhân này cũng bày tỏ sự xấu hổ và phê phán hành động của một số người đồng hương của mình. 2. Hành động thể hiện tinh thần yêu bóng đá của các cổ động viên ở vòng đấu cuối V-League trên sân Thống Nhất Trận quyết định giữa hai đội Sài Gòn XT và Hà Nội T&T vào ngày 19-8 trên sân Thống Nhất, nhiều khán giả từ khắp nơi đổ về dù có vé nhưng vẫn không thể vào được sân do ban tổ chức sợ vỡ sân đã đóng các cửa sớm. Rất nhiều cổ động viên hôm đấy tuy có vé trong tay (vé khán đài A) nhưng không được vào sân dù rất bức xúc nhưng vẫn trật tự đứng bên ngoài tận hưởng không khí bóng đá qua tiếng reo hò, cổ vũ bên trong và qua sóng phát thanh lẫn màn hình tivi nhỏ xíu từ xe phát hình trực tiếp của Đài Truyền hình TP.HCM. Về trường họp này, ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định đều cho rằng xứng đáng được biểu dương, khen ngợi tinh thần bóng đá cao đẹp nhưng do đề cử chưa đáp ứng đầy đủ các yếu tố để xác định cụ thể đối tượng (người được đề cử) nên ban tổ chức quyết định trao lưu niệm cho tổ phóng viên HTV thực hiện video clip này. 3. HLV Brian Dene của đội Sydney (Úc) tại giải U-21 quốc tế báo Thanh Niên Chiều 21-10, trên sân Pleiku diễn ra trận tranh hạng ba tại giải U21 báo Thanh Niên giữa U21-Thái Lan và Sydney (Úc). Phút 89, đội Sydney có bàn thắng ấn định chiến thắng do công của Joshua Macdonald, tuy nhiên đây được xem là bàn thắng “xấu xí”. Nguyên do trước đó cầu thủ U-21 Thái Lan chủ động đá bóng ra ngoài cho đội ngũ y tế vào chăm sóc cầu thủ Sydney chấn thương nằm sân. Tuy nhiên, khi vào cuộc cầu thủ Sydney đã không ném biên trả bóng đáp lễ cho đội U-21 Thái Lan mà lại tận dụng tấn công và ghi bàn quyết định. Sau bàn thắng “xấu xí” đó, HLV Brian Dene của đội Sydney đã mắng cầu thủ mình và không hài lòng với bàn thắng đấy. Ông còn vào cuộc can ngăn cầu thủ mình không được ẩu đả với cầu thủ U-21 Thái Lan đang bực tức và manh động. Kết thúc trận đấu, ông gửi lời xin lỗi đến ban tổ chức giải, đến khán giả và đặc biệt là đến đội U-21 Thái Lan, đồng thời chủ động trích một nửa số tiền thưởng giải ba trao tặng lại các cầu thủ Thái Lan. Hành vi Fair Play của HLV Brian Dene được xem là bài học rất quý đối với các cầu thủ trẻ và những người làm công tác đào tạo trẻ. Ban tổ chức cũng đã gửi thư mời đến HLV này để thông báo và mong muốn ông sắp xếp có mặt trong buổi lễ trao giải để vinh dự nhận giải thưởng biểu dương cho tinh thần Fair Play