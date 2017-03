Vợ Ryan Giggs vẫn ở bên chồng sau tất cả scandal tình ái

Báo chí Anh đưa tin Stacey, 32 tuổi đã đưa ra quyết định trên trong kì nghỉ của gia đình ở Majorca, nơi cặp đôi nghỉ lại trong một biệt thự sang trọng ở khu vực hẻo lánh, và đã có những cuộc tranh cãi căng thẳng trong nỗ lực cuối cùng nhằm cứu vãn cuộc hôn nhân của họ.

Stacey và Ryan trong một bữa tiệc của MU

Cô đã nói với Ryan, người thời gian gần đây bị cáo buộc quan hệ bất chính với cựu hoa hậu xứ Wales Imogen Thomas và em dâu Natasha Giggs, rằng đây là “cơ hội cuối cùng” dành cho anh.

Một nguồn tin đã nói với tờ News Of The World: “Cô ấy không thể đối mặt với cuộc sống mà không có anh ấy. Cô ấy hẳn phải suy nghĩ rất nhiều để có thể tha thứ cho Ryan. May mắn cho anh ta, cô ấy thật mạnh mẽ”.

“Stacey tin vào hôn nhân và muốn nó tiếp tục. Cô ấy không tha thứ cho Ryan một cách dễ dàng và anh ta cần phải chứng minh rằng sẽ không bao giờ phản bội cô ấy lần nữa. Bản thân Ryan cũng hiểu rằng đây chắc chắn là cơ hội cuối cùng của anh”.

Gia đình Giggs đang ở Majorca khi mối quan hệ kéo dài 8 năm giữa anh và Natasha bị công bố, cùng với thông tin rằng cô đã hủy bỏ cái thai mà tác giả là Ryan chỉ 2 tuần trước lễ cưới với cậu em trai Rhodri.

Người tình Imogen Thomas của Ryan Giggs

Mặc dù cặp đôi vẫn ở cùng nhau, nhưng trong suốt thời gian họ nghỉ tại Majorca vào cuối tuần vừa qua, người ta có thể nhận thấy rõ sự căng thẳng hiện trên nét mặt của mỗi người. Tờ News Of The World đăng bức ảnh Stacey không đeo nhẫn cưới.

Một người bạn thân thiết của gia đình đã cho biết: “Stacey đã tha thứ cho Ryan nhưng điều này khó gây ngạc nhiên bởi vì dư luận chẳng hề xôn xao gì. Sự thật rằng họ vẫn đi cạnh nhau trong vài tuần qua đã nói lên tất cả. Nếu Stacey không muốn tiếp tục với Ryan, cô ấy chắc chắn sẽ không ở trong căn biệt thự đó”.

Người này cũng nói thêm rằng đó đã là “những giờ phút tồi tệ nhất trong cuộc đời của Stacey” nhưng họ đều hi vọng kì nghỉ này sẽ có tác dùng hàn gắn cuộc hôn nhân của họ.

“Cô ấy đã rất đau buồn khi cô biết rằng Ryan đã cố tìm cách bưng bít mối quan hệ với Imogen và tất cả chúng tôi đều nhận thấy cô đã tháo bỏ nhẫn cưới. Và việc anh ta lừa dối để quan hệ với Natasha ngay trước mặt cô quả thật là quá sức chịu đựng.

Nhưng sau vài tuần ở trong biệt thự với Ryan, cô đã quyết định sẽ nghe xem anh ta định nói gì. Cô ấy đã chịu quá nhiều áp lực đến nỗi cô ấy đã xác định rằng cách duy nhất để vượt qua nó là đưa ra quyết định về tương lai và gắn chặt với nó”.

Natasha trở về căn nhà chung lần đầu tiên kể từ khi vụ việc được đưa tin

Tuy nhiên, cô em dâu Natasha thì không có được may mắn như vậy khi nhận được đơn ly hôn từ chồng Rhodri sau khi vụ scandal này bị tiết lộ. Hồi tuần trước cô đã trả lời tạp chí Closer rằng cô đã bị “tổn thương” sau khi vụ việc bị đưa lên báo.

Natasha nói: “Cuộc hôn nhân của tôi đã chấm dứt và các con tôi sẽ không còn được gặp bố thường xuyên nữa, điều này khiến chúng rất đau khổ”. “Tôi cảm thấy hối hận vì những hành động của tôi đã đẩy gia đình tôi xa rời nhau. Sẽ không có lời bào chữa nào, những gì tôi làm là sai trái, tôi không thấy bản thân mình giống một nạn nhân”.

