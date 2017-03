Vợ Steven Gerrard phản đối việc đặt tên “khác lạ” cho con

Mang thai đến tháng thứ 6, cũng dễ hiểu tại sao Alex Gerrard luôn dành phần lớn suy nghĩ của mình tới đứa con. Với sự chào đời của bé gái Harper Seven nhà Beckham, việc đặt những cái tên độc đáo cho các em bé đang là đề tài hấp dẫn, được hầu hết những người nổi tiếng quan tâm.

Tuy nhiên, bà xã của Gerrard lại không hào hứng lắm với ý tưởng đặt cho con mình một cái tên quá khác biệt.

Alex Gerrard đã mang thai được gần 6 tháng

Trong chuyên mục của Alex trên tạp chí OK!, cô nói rằng cô hiểu lí do tại sao David Beckham lại đặt cái tên đó cho con của mình. Cô cho biết: “Mọi người đều cho rằng Số 7 (Seven) có ý nghĩa gì đó với gia đình Beckham. Nhưng nếu Steven định lấy số áo của anh ấy làm tên đệm cho con chúng tôi, tôi sẽ không đồng ý.”

Chiếc áo của CLB Liverpool mà Steven đang khoác trên minh là chiếc áo số 8 (“Eight”).

Cho đến nay, việc mang thai của Alex Gerrard vẫn tiến triển tốt. Cô miêu tả trên tạp chí OK! rằng cô cảm thấy thật tồi tệ khi mất phần lớn năng lượng. Nhưng cô cũng nhấn mạnh rằng điều đó không có nghĩa là cô đã sẵn sàng để sinh con.

Trong một loạt các video được Beckham đăng tải trên Facebook, tiền vệ 36 tuổi này đã bày tỏ niềm vui khi lần thứ tư được làm cha.

Beckham cũng giải thích lí do tại sao gia đình họ lại chọn cái tên Harper Seven cho cô con gái bé bỏng. Anh cho biết: “Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc đặt tên cho con gái và Harper là một cái tên mà chúng tôi yêu thích bởi nhiều lí do.

Harper là một cái tên truyền thống của Anh và một lí do khác là tác giả cuốn sách yêu thích của Victoria có tên là Harper Lee. Đó là một cuốn sách rất lôi cuốn người đọc, và cái tên Harper cũng xuất phát từ đó.”

Theo Thúy Hạnh (Dân Trí)