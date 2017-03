Với 55 triệu bảng, M.U sẽ đưa Ronaldo trở lại?

Ronaldo sẽ sớm tái hợp với Sir Alex?

Theo Daily Star, Man Utd đã chuẩn bị sẵn sàng 55 triệu bảng để đem Ronaldo trở lại Old Trafford, ít hơn 25 triệu so với mức phí chuyển nhượng họ thu được khi bán CR7 cho Real vào Hè 2009. Với khả năng tài chính hiện nay của Man Utd, việc tái chiêu mộ CR7 không phải bất khả thi.



Vấn đề lớn nhất nằm ở tiền lương của Ronaldo, khi anh đang nhận tới 220.000 bảng/tuần tại Real. Nếu giữ nguyên mức thu nhập này tại Man Utd, đội chủ sân Old Trafford sẽ gặp rắc rối với những quy định mới của luật công bằng tài chính. Man Utd sẽ phải tìm ra cách lách luật.



Có một phương án sẽ giữ được thu nhập cho Ronaldo, nhưng lại không khiến Man Utd vi phạm quy tắc tài chính: CLB trả một phần lương cho cầu thủ, phần còn lại sẽ do cầu thủ tự ký riêng với nhà tài trợ của CLB. Đây là viễn cảnh BLĐ Man Utd đang tính đến, bởi họ có thể trông cậy vào nhà tài trợ Chevrolet. Hãng xe hơi của Mỹ này cũng đang muốn Ronaldo trở thành đại sứ toàn cầu.



Tuy nhiên, hợp đồng tài trợ trị giá 370 triệu bảng của Chevrolet với Man Utd chỉ bắt đầu từ Hè 2014. Do vậy nếu muốn giúp đỡ Man Utd trong vụ mua Ronaldo, công ty mẹ General Motors của Chevrolet sẽ phải cố gắng đàm phán để bắt đầu hợp đồng tài trợ vào Hè 2013.



Về phía Real, việc bán Ronaldo cũng đang được tính đến bởi vào mùa Hè này HLV Mourinho gần như chắc chắn sẽ ra đi. Điều đó sẽ ảnh hưởng lớn tới động lực cống hiến cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha của Ronaldo!

Theo Kim Thành (Bongdaplus)