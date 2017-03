Vòng 1/8 Cúp Quốc gia: NaviBank Sài Gòn lột xác

Các trận đấu khác vòng 1/8 Cúp Quốc gia Đương kim vô địch Sông Lam Nghệ An ghi bàn trước vào lưới Quảng Nam nhưng bị Quảng Nam gỡ hòa và mãi đến phúp 89, Trọng Hoàng mới ấn định 2-1 cho chủ sân Vinh. Các đội hạng nhất khác có lợi thế chơi trên sân nhà đều lần lượt ngã ngựa trước các đại gia V-League. Ở sân Quy Nhơn, tân binh Leandro ghi bàn quyết định giúp Bình Dương thắng Bình Định 2-1. Tương tự, Khánh Hòa cũng có chiến thắng 2-1 ngay trên sân khách Than Quảng Ninh. Trong khi đó, Nam Định thắng giòn giã 3-1 trên sân của Nam Định. Hai trận đấu muộn chiều nay (16-1): Sài Gòn Xuân Thành - Đồng Tâm Long An (17 giờ); Hòa Phát Hà Nội - Hoàng Anh Gia Lai (16 giờ 30).