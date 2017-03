Vòng 10 Toyota V-League: Long An chìm trên phố núi

Để thua quá nhanh và quá nhiều, Long An không kịp gượng dậy trên phố núi Pleiku. Trong vòng có sáu phút (từ phút 14 đến 19), thủ môn Quốc Cường ba lần phải vào lưới nhặt bóng do hàng thủ khách quá lơ đãng. Đầu tiên là cú phá bóng nửa vời của trung vệ Franklin giúp cho Văn Thanh tung cú sút hiểm mở điểm cho HA Gia Lai ở phút 14. Chỉ hai phút sau, đến lượt Osmar nhân đôi cách biệt và Minh Phương tiếp tục đốt lưới Long An vào phút 19.

Thầy trò Ngô Quang Sang đã lường trước sự khó khăn khi làm khách ở phố núi nhưng không ngờ vỡ trận sớm quá. Mãi đến giây cuối cùng của hiệp 1, đội trưởng Quang Thanh sút phạt may mắn đưa bóng trúng lưng đồng đội Sunday vào lưới gỡ lại 1-3 cho Long An.





Đội trưởng Quang Thanh (bìa phải) trở lại ghi bàn thắng cho Long An vẫn không thể giúp đội nhà có điểm trên phố núi. Ảnh: XUÂN HUY

Đội khách không có nhiều pha bóng gây rắc rối cho cầu môn Tô Vĩnh Lợi trong khi chủ sân Pleiku vẫn đủng đỉnh nhờ lợi thế dẫn sâu. Cũng không có các tình huống gay cấn và căng thẳng như một thời đã xa ở mỗi cuộc đối đầu Gỗ - Gạch. Trận đấu chỉ sôi hơn vào những phút cuối, khi Long An có bàn rút ngắn 2-3 do công Tài Lộc đá bồi vào lưới HA Gia Lai. Tuy nhiên, những nỗ lực của Long An đều bị chặn đứng bởi sự lăn xả của các cầu thủ trẻ đối phương.

Long An chìm trên phố núi và tiếp tục chôn sâu dưới áp chót bảng xếp hạng với nguy cơ lớn bị điểm mặt là ứng cử viên rớt hạng.

Ở sân Lạch Tray, chủ nhà Hải Phòng không bỏ lỡ thời cơ giữ vững ngôi đầu bảng với chiến thắng nhẹ nhàng Sanna Khánh Hòa 2-0 và đây cũng là trận thắng thứ tám của họ.

Vắng chân sút Stevens do thẻ phạt, đối tác Fagan gặp nhiều khó khăn hơn trong việc phá lưới Sanna Khánh Hòa. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ Đình Bảo đã kịp tỏa sáng ở đầu hiệp 2 với cú đánh đầu đẹp khai thông bế tắc cho Hải Phòng. Đến phút 64, lại là Đình Bảo chọc khe tinh tế cho Hồng Phong vừa vào sân thay người có pha dứt điểm chéo góc ấn định 2-0 cho chủ sân Lạch Tray.

Hải Phòng đang có 25 điểm và sắp sửa vô địch lượt đi V-League khi còn ba vòng đấu nữa đã bỏ xa đội xếp nhì B. Bình Dương đến 7 điểm.