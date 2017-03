Vòng 10 Toyota V-League : SL Nghệ An vừa đá vừa run

Vài ngày sau tiếng “còi méo” của trọng tài Hà Anh Chiến, thầy trò HLV Ngô Quang Trường vẫn chưa thể tiêu hóa nổi cú sốc bị tước mất chiến thắng trên sân Thanh Hóa. Chính bởi sự uất ức khi bị “cướp điểm”, ông Trường đã phản ứng dữ dội và rốt cuộc phải chịu thêm án truất quyền chỉ đạo hai trận nữa.

SL Nghệ An thua đơn thiệt kép trong một trận đấu mà lỗi không thuộc về họ. Nó như một nỗi ám ảnh chưa nguôi ngoai theo kiểu chim sợ cành cong. Chiều nay (14-5), SL Nghệ An tái ngộ trên sân của SHB Đà Nẵng (VTV6 trực tiếp 17 giờ) cũng sẽ không cảm thấy thoải mái sau sự cố hậu vệ Quế Ngọc Hải làm gãy chân Anh Khoa còn gây ra nhiều sự bất bình giữa các lãnh đội. Chính vì thế, ban tổ chức giải mới lo xa gửi công văn cho ban tổ chức sân Chi Lăng yêu cầu tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn, ngăn ngừa lời nói, hành vi quá khích.





Sau trận bị “cướp điểm” cùng mất HLV, SL Nghệ An đứng trước nhiều khó khăn khi làm khách tại Đà Nẵng. Ảnh: A.HUY

Rõ ràng cuộc gặp gỡ giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ này dự báo sẽ rất nóng cả trên khán đài lẫn dưới sân cỏ. Trong quá khứ, cũng chưa bao giờ họ chịu nhường nhịn nhau mà ngược lại luôn căng thẳng có khi vượt xa mức cần thiết. Rất nhiều lần, HLV Lê Huỳnh Đức tố cáo SL Nghệ An đá người chứ không phải đá bóng mỗi khi gặp SHB Đà Nẵng. Điều này sẽ khó lặp lại trên sân Chi Lăng nhưng dù sao cẩn thận vẫn hơn.

So sánh về tương quan lực lượng, SL Nghệ An thời điểm này kém hơn SHB Đà Nẵng, lại chơi trên sân khách khó chịu lẫn không có sự chỉ đạo trực tiếp của HLV trưởng. Sự trở lại của Quế Ngọc Hải sau án thẻ chưa hẳn là điềm may, dù anh đang khoác trên mình chiếc áo số 45 giống với Anh Khoa như một sự hối lỗi với đồng nghiệp. Tuy nhiên, dẫu có được tha thứ lỗi lầm thì đội trưởng Quế Ngọc Hải chắc chắn vẫn còn nhiều lợn gợn mỗi khi có một quyết định vào bóng quyết liệt.

Với một tâm thế không bình thản và rơi vào hoàn cảnh rắn mất đầu, thật khó đòi hỏi cầu thủ SL Nghệ An có điểm trên sân Chi Lăng.

Trận đấu còn lại, Sài Gòn tiếp Thanh Hóa (HTV Thể thao trực tiếp 17 giờ) với sự chuẩn bị chu đáo cho cả khán giả đội khách. Cũng bắt đầu từ trận thứ 3 chơi trên sân nhà Thống Nhất, tân binh Sài Gòn mới bán vé cho khán giả và tặng áo đấu, sau hai lần miễn phí để lôi kéo. Ban tổ chức sân đã chọn một thời điểm tốt, bởi người xem gốc Thanh Hóa ở phía Nam luôn dồi dào, không chỉ ở TP.HCM mà còn từ các tỉnh lân cận Bình Dương, Đồng Nai.

Đội khách Thanh Hóa có nhiều cầu thủ kinh nghiệm và đẳng cấp hơn Sài Gòn, cả vị trí trên bảng xếp hạng, hay trong khu vực kỹ thuật có ông Lê Thụy Hải cao tay hơn thầy trẻ Nguyễn Đức Thắng. Tuy nhiên, Thanh Hóa mỗi lần du đấu rất khó cân đo phong độ, như mới đây họ ngã ngựa nặng nề 2-5 trên sân Cần Thơ. Trong khi đó, cầu thủ Sài Gòn thích nghi tốt hơn với tiết trời nắng nóng oi bức cũng là một ưu thế giúp họ ít nhất cầm chân được Thanh Hóa.