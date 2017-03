Vòng 11 V- League: Hơn nhau ở… cái đầu

Tiền đạo Anh Đức của B. Bình Dương tỏa sáng bằng hai bàn thắng ngay trong hiệp 1 bằng hai cú đánh đầu, một từ phạt góc ở phút 24 và một từ cú bấm bóng thông minh của Huỳnh Kesley ở phút 41.

Tiền đạo cao kều này, hễ mà biết sử dụng anh ta cùng với chiến thuật hợp lý thì “cái đầu” lợi hại của Anh Đức luôn phát huy tác dụng. Ở bàn thắng đầu khi đồng đội thực hiện quả phạt góc thì Anh Đức bật cao hơn kể cả các trung vệ cao to của ĐT Long An để chiếm thế thượng phong ghi bàn bằng đầu. Làm bàn kiểu “một chạm” của Anh Đức luôn là bài toán mà các nhà cầm quân từ HLV Đặng Trần Chỉnh, HLV Vital đến HLV Lê Thụy Hải đều cân nhắc để phát huy khả năng không chiến một cách hợp lý của Anh Đức. Và chiều qua, HLV Lê Thụy Hải đã xuất sắc trong việc tận dụng triệt để chiều cao của tiền đạo này qua phác họa trận đấu của đội để Đức có vai trò to lớn trong chiến thắng ấy.

20 phút đầu trận trôi qua, đội khách ĐT Long An giăng ra một thế trận khá hợp lý là thiên về phòng ngự nhưng khi phản công các cầu thủ cũng xông lên rất nhanh. Dunny David của ĐT Long An được bố trí đá như một tiền đạo lùi hoạt động tương đối rộng nhưng vì David chơi thấp tuyến trên lại không có tay săn bàn thực thụ khiến ĐT Long An bế tắc trong khâu tìm bàn thắng. Khi trận đấu đến phút 80 thì thống kê chỉ cho thấy ĐT Long An có một cú sút duy nhất về phía khung Quốc Thiện Esele của B. Bình Dương.



Trung vệ Bật Hiếu (giữa, Than Quảng Ninh) chơi xuất sắc đã “bịt” hầu hết các pha áp sát của HV An Giang. Ảnh: QUANG THẮNG

Hai trung vệ Thanh Giang và Thanh Hải nỗ lực hết mình nhưng không thể cản nổi chủ nhà B. Bình Dương có quá nhiều phương án tấn công. Một khi Trọng Hoàng, tiền vệ thường khởi xướng những pha chọc thủng hàng phòng ngự đối phương chưa ra sân thì Bình Dương còn Abass, Moses, Huỳnh Keskey cùng với Anh Đức. Bốn mũi công này không thôi đã làm loạng choạng hàng phòng ngự đội khách. Nhờ yếu tố con người xuất sắc và phong phú, HLV Lê Thụy Hải đã giăng ra một lối chơi tương đối đa dạng. Lúc thì tấn công biên, khi thì Moses và Kesley chọc khe, lúc thì đánh trực diện cầu môn. Sự đa dạng hóa các phương án áp sát cầu môn đối phương cùng sự di chuyển linh hoạt của Anh Đức đã làm hàng phòng ngự ĐT Long An rối thực sự.

…Ngoài cú đúp bằng đầu của Anh Đức ở hiệp 1, sang hiệp 2 đội khách dường như bế tắc trong việc tìm bàn. Phút 58, Nhật Tân trong pha cản bóng bằng đầu để bóng chạm tay trong vùng cấm địa. Trọng tài Võ Quang Vinh chỉ tay vào chấm phạt đền… Và Huỳnh Kesley không mắc sai sót nào từ chấm 11 m nâng tỉ số lên 3-0.

Nỗ lực tột cùng trong thế yếu, cuối cùng ĐT Long An cũng có được bàn danh dự do công Đỗ Đình Vinh ghi phút 83.

Tương tự trên sân Cẩm Phả, chẳng hề có bất ngờ dành cho đội khách HV An Giang đang chót bảng.

Chống chọi được 32 phút là những gì các học trò HLV Nhan Thiện Nhân làm được tại vùng mỏ. Phút 32, tuyển thủ U-23 quốc gia Vũ Minh Tuấn của Than Quảng Ninh có bàn thắng cực đẹp từ cung 16,5 m bằng pha “lốp” bóng chân phải, bóng bay hình “quả chuối” lượn vào sát xà môn hạ gục Minh Nhựt mở bàn cho chủ nhà. Khi hiệp 1 còn năm phút nữa thì Peter Odumouke “đóng đinh” trận đấu 2-0 cho chủ nhà Than Quảng Ninh.

Với hai trận thua của hai đội chót bảng HV An Giang và ĐT Long An khiến cuộc đua thoát suất duy nhất xuống hạng trở nên nóng. HV An Giang tuy chơi quá yếu nhưng cửa trụ hạng vẫn còn rất lớn nếu giai đoạn 2 họ bổ sung lực lượng tốt. Dù nằm ở vị trí chót bảng kể từ đầu giải đến nay nhưng HV An Giang chỉ kém ĐT Long An 2 điểm.

TẤN PHƯỚC