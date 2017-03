Vòng 11 V-League 2015: Bất ngờ và không bất ngờ

Hôm nay, vòng 11 tiếp tục diễn ra hai cặp đấu QNK Quảng Nam tiếp Thanh Hóa (QRT và VOV2 trực tiếp lúc 16 giờ 30) và Đồng Nai tiếp ĐT Long An (ĐN2 và VTC3 trực tiếp lúc 17 giờ). Cuộc chạm trán giữa đội bóng miền Đông Nam Bộ Đồng Nai và đội miền Tây ĐT Long An sẽ là cuộc so tài thú vị. Đồng Nai muốn “đè” Cần Thơ tiếp tục ngôi chót bảng thì phải có điểm. Trong khi đó ĐT Long An dù chơi sân khách nhưng nhất định mục tiêu của đội này không phải là có 1 điểm mà thậm chí là… 3 điểm để tiếp cận nhóm dẫn đầu.