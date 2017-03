Vòng 11 V-League: “Chạy trời không khỏi nắng”

ĐT Long An làm khách tại Bình Dương (VTC3, BTV5 trực tiếp 17 giờ) do hai đội Hà Nội T&T và V. Ninh Bình bận tham gia AFC Cup nên hai đối thủ của họ là SHB Đà Nẵng và SL Nghệ An cũng hoãn đến đầu tháng 7 mới thi đấu bù.

Hai đội cuối bảng sẽ làm khách trước hai đội bóng đang khát điểm với những mục tiêu khác nhau. Nguy cơ xuống hạng của HV An Giang tăng dần sau mỗi vòng đấu trong khi ĐT Long An lần này là chuyến đi lành ít dữ nhiều. Cả hai đều ở tình thế chạy trời không khỏi nắng bởi sự sa sút lớn cộng sức lực hai đội chủ nhà quá mạnh.

Những cuộc đối đầu trong lịch sử cho thấy mỗi lần B. Bình Dương chạm trán với ĐT Long An là đội bóng đất Thủ lại khó khăn và khó đá. Điều đấy thể hiện cả khi lực lượng của ĐT Long An có thiếu hụt trầm trọng và B. Bình Dương thăng hoa đến độ sắp chạm tay vào cúp vô địch.

Thời HLV Calisto, không ít lần ĐT Long An lấy trọn 3 điểm tại đất Thủ, còn B. Bình Dương thì may mắn lắm mới có được 1 điểm khi làm khách tại Long An.



Huỳnh Quang Thanh (trái) sẽ trở về Bình Dương với nhiệm vụ bất khả thi cho ĐT Long An. Ảnh: XUÂN HUY

Điểm hấp dẫn của trận đấu chiều nay là lực lượng hai đội đều đầy đủ khi không có trụ cột nào vướng án phạt. Phía đội khách sẽ có sự trở lại chốn cũ của cựu đội trưởng và là công thần của B. Bình Dương - hậu vệ Huỳnh Quang Thanh. Cùng với đó là những cầu thủ chơi ấn tượng như Dunny David, Gilson, Huỳnh Tấn Tài, Junior… Tuy nhiên, dù lực lượng cỡ nào của ĐT Long An hiện nay mà nếu đem so sánh với Bình Dương thì sẽ là sự lệch pha rất lớn.

Ngoài việc sở hữu trong tay một lực lượng hùng hậu từ nội binh đến ngoại binh thì phong độ B. Bình Dương rất đáng nể. Sau hàng loạt chiến thắng như chẻ tre, thầy trò HLV Lê Thụy Hải đã vươn lên ngôi nhì bảng quyết bám đuổi đội đầu bảng Thanh Hóa. Những Anh Đức, Abas, Moses, Trọng Hoàng… trở lại đúng nghĩa của những cỗ máy ghi bàn đặc biệt và phối hợp rất nhịp nhàng, ăn ý với nhau…

Ngược lại, phía đội khách lại đang quá khó khăn. Họ có thể ung dung nhìn HV An Giang xuống hạng nhưng với tư thế của một nhà cựu vô địch thì thành tích lẹt đẹt từ đầu giải đến giờ chưa biết thắng của ĐT Long An thật đáng xấu hổ. Hiện đội đang xếp áp chót khi có trong tay 4 điểm sau bốn trận hòa và năm trận thua.

Thông số trên đã nói lên những khó khăn mang đầy tính thách thức đang chờ đón bộ đôi HLV Ngô Quang Sang và Giám đốc kỹ thuật Goran Kopunivic.

Lịch sử những cuộc chạm trán giữa B. Bình Dương và ĐT Long An trên sân Bình Dương đang ủng hộ đội khách nhưng chiều nay nếu ĐT Long An lặp lại lịch sử thì điều đấy được xem là phép màu.

Tương tự như thế trên sân Cẩm Phả, đội chót bảng HV An Giang làm khách trước Than Quảng Ninh. HV An Giang cũng chưa hề có trận thắng kể từ đầu giải đến giờ. Tân binh này mới chỉ hòa được hai trận trên sân nhà trước Đồng Nai và V. Ninh Bình.

Chiều nay, vào thế chẳng còn gì để mất nhưng sức lực có hạn HV An Giang sẽ chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có thể làm điều bất ngờ trước chủ nhà Than Quảng Ninh với cái sân Cẩm Phả rất cuồng nhiệt. Mặt khác, trận gần nhất trên sân nhà họ đã thua Hải Phòng rồi vòng đấu thứ 10 lại thua nặng QNK Quảng Nam nên chủ nhà rất cần lấy lại những gì đã mất và không làm người hâm mộ Quảng Ninh thất vọng.

TẤN PHƯỚC