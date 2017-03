Vòng 11 V-League: NaviBank Sài Gòn lại chìm

Các trận đấu khác Hà Nội T&T – Ninh Bình: 2-1. Việt Thắng bất ngờ mở điểm ở phút 55 cho đội khách sau một cú sút căng và hiểm làm bó tay thủ môn Hồng Sơn. Chỉ 10 phút sau, thủ môn Hoàng La phạm lỗi với Gonzalo bị quả phạt đền và không kịp sửa sai sau khi đẩy cú sút của Gonzalo lại bị Sỹ Cường đá bồi gỡ 1-1. Kịch tính diễn ra ở phút 88, Văn Quân sút cầu may đưa bóng dội chân một hậu vệ lăn vào lưới ấn định 2-1. Sông Lam Nghệ An – Hòa Phát Hà Nội: 2-1. Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2009 Trọng Hoàng đã lập công cho chủ sân Vinh sau pha phá bẫy việt vị ghi bàn ở phút 16. Đầu hiệp hai, khách gỡ 1-1 sau cú sút cận thành của Thanh Trung nhưng đội khách Hòa Phát Hà Nội đã thua ở phút 80 với cú dứt điểm bằng đầu của Vidovic. Hải Phòng – Đồng Tháp: 1-0. Phút 60, ông Vương Tiến Dũng phá án kỷ luật nội bộ cho Aniekan để tung anh vào sân chia sẻ gánh nặng với Minh Châu. Chính sự có mặt của Aniekan mùa trước còn khoác áo Đồng Tháp đã giúp Hải Phòng chơi hay hơn. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 89, Xuân Phú có bóng cận thành đã sút rất chuẩn vào lưới Đồng Tháp ghi bàn duy nhất. Thanh Hóa – Nam Định: 1-1. Trận đấu rất căng với sự phản ứng dữ dội của cầu thủ lẫn khán giả nhà ở nhiều tình huống nghi là trọng tài thiên vị. Đỉnh điểm ở phút 20, Quang Thành ghi bàn cho khách trong khi chủ nhà cho rằng ở thế việt vị đã dừng trận đấu vài phút. Cả hiệp hai Thanh Hóa chơi hơn người (do Văn Quý của Nam Định bị thẻ vàng thứ hai ở phút 45) nhưng mãi đến phút 72, Lê Tostao mới quân bình 1-1 cho chủ nhà. Bảng xếp hạng: 1. Hà Nội T&T (22 điểm); 2. Bình Dương (22); 3. Đà Nẵng (21); 4. Khánh Hòa (20); 5. Sông Lam Nghệ An (17); 6. Hải Phòng (17); 7. Ninh Bình (17); 8. Thanh Hóa (15); 9. Đồng Tháp (14); 10. Hoàng Anh Gia Lai (13); 11. Đồng Tâm Long An (11); 12. Hòa Phát Hà Nội (11); 13. Nam Định (8); 14. NaviBank Sài Gòn (6).