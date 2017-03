Vòng 11 V-League: SHB Đà Nẵng ngược dòng thành công

Trong vòng 30 phút đầu trận, Công Vinh đã hoàn thành cú đúp đưa SL Nghệ An vượt lên dẫn 2-0. Phút 36, Quốc Anh rút ngắn 1-2 cho chủ sân Chi Lăng. Khi hiệp 1 đến phút bù giờ thì Đình Hoàng đá phản lưới nhà từ cú sút phạt của Minh Phương đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Thế trận diễn ra rất căng và giằng co với những pha vào bóng cứng rắn, HLV Hữu Thắng của SL Nghệ An nhiều lần bị trọng tài Võ Minh Trí nhắc nhở vì phản ứng… Hiệp 2 diễn ra càng căng hơn. Phút 55, từ một pha lật bóng bổng của Quốc Anh, Merlo bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh mang về chiến thắng cho SHB Đà Nẵng.

Trận đấu trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T thắng ĐT Long An 4-1, trong đó Gonzalo lập cú đúp.

TP