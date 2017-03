Vòng 13 giải hạng nhất 2010: Hai thái cực sau lượt đi

Ngược lại, Than Quảng Ninh tỏ rõ quyết tâm thăng hạng sau chiến thắng đậm đà hạ gục An Giang. Lê Đình Tài ghi bàn thắng ở phút 67, phá vỡ thế bế tắc cho chủ nhà Than Quảng Ninh. Sau bàn thắng giải tỏa tâm lý, chủ nhà chơi mạch lạc và một lần nữa Đình Tài khiến sân Cửa Ông dậy sóng sau bàn thắng thứ hai ở phút 81. Ba phút sau, Didier gia tăng cách biệt lên 3-0 trước khi Thành Trung thực hiện bàn gỡ danh dự 1-3 cho An Giang ở phút bù giờ.

Chiến thắng này giúp Than Quảng Ninh vững vàng ở ngôi nhì, đẩy An Giang xuống vị trí thứ tư bảng tổng sắp.

Tại Tiền Giang, cuộc chiến khá cân sức giữa chủ nhà tiếp Đồng Nai khiến trận đấu hồi hộp đến nghẹt thở. Và phải nhờ đến bàn thắng duy nhất của “thần tài” Din ở phút 48, Tiền Giang mới thở phào tạm thoát khỏi cửa tử thần. Đáng tiếc là ở trận đấu này, chủ nhà chơi không đẹp khi liên tục có những pha nằm sân câu giờ của Đinh Cường, thủ môn Thanh Hải.

Đối đầu Quảng Nam trên sân nhà, thầy trò Lư Đình Tuấn nếm phải trái đắng khi hàng thủ chơi lỏng để thủng lưới sớm. Hai bàn thua không thể cứu vãn khiến Cần Thơ trong ngày ra mắt nhà tài trợ mới xổ số kiến thiết rời xa nhóm tranh chấp suất thăng hạng.

Tuy nhiên, gây choáng nhất vòng đấu chính là tỉ số của một séc quần vợt mà Bình Định giã 6-1 vào lưới TP.HCM. Chiến thắng giúp đội bóng đất võ vươn lên chiếm vị trí tranh trận play-off.

Kết thúc lượt đi, Hà Nội ACB (29 điểm) trụ vững ngôi đầu sau kết quả hòa TDC Bình Dương 1-1, trong khi Huế cũng không vượt qua Viettel cùng tỉ số.

MINH QUANG