Vòng 13 V-League: Thăng hoa và… chìm đắm

Công Vinh của SL Nghệ An có màn… chào sân Bình Dương bằng một lối chơi ấn tượng, bởi cuối mùa 2014 này Công Vinh sẽ hết hợp đồng với đội bóng cũ để về B.Bình Dương.

Trận đấu trên sân Bình Dương chiều qua là một trận đỉnh cao thực sự của V-League. Dù khán giả nhà Bình Dương rất đông nhưng cũng không thể lấn át nổi ý đồ “nhuộm vàng” sân khách của người hâm mộ Nghệ An. Trời nắng nóng, chen lấn xô đẩy và chật chội, đã có một fan nữ Nghệ An ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu trước khi trận đấu diễn ra.

Hai đội đã không phụ lòng người hâm mộ, họ đã chơi một trận thực sự cống hiến và gay cấn. Những cầu thủ quê Nghệ An đang khoác áo B.Bình Dương như Trọng Hoàng, Văn Bình… đã quyết tâm “bắt chết” những chân sút SL Nghệ An, trong đó có Công Vinh, những va vào bóng khô khốc của Trọng Hoàng với Công Vinh đã nói lên sự quyết liệt...

Phải thừa nhận rằng cách thay người của HLV Lê Thụy Hải có nhiều điều đáng suy ngẫm. Huỳnh Kesley ghi bàn đầu tiên cho trận đấu phút 34 từ cú sút hiểm ngoài vùng cấm, phút 68 Công Vinh có pha đọ sức mạnh và tì đè thành công trước Đặng Văn Robert để ghi bàn san bằng 1-1 cho SL Nghệ An. Khi bị san bằng thì thế trận có vẻ tuột khỏi tầm kiểm soát của chủ nhà. Sau bàn thắng san bằng của Công Vinh, SL Nghệ An rất hưng phấn cùng hàng ngàn cổ động viên cổ vũ, trong khi đó “thần tài” Anh Đức của chủ nhà lại có một buổi chiều… vô duyên. HLV Lê Thụy Hải thay Đức bằng Tăng Tuấn ở phút 70. Vào sân Tăng Tuấn bùng nổ ngay bằng bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 cho chủ nhà khi hàng phòng ngự, nhất là Mạnh Hùng để khoảng trống cho Tuấn quá nhiều và trả giá. Nhờ bàn thắng này, Bình Dương lấy lại thế trận đang nghiêng ngả về đội khách. Như vậy Bình Dương tạo nên một kỷ lục đáng gờm với chín trận bất bại, trong đó có tám trận thắng.

Trên sân Long An, HV An Giang tiếp tục chìm đắm ở vị trí chót bảng khi họ đã thất thủ trước đối thủ tranh chấp trực tiếp thoát vị trí chót bảng ĐT Long An 1-3.

DUY ÂN