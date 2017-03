Vòng 14 Toyota V-League: Đáng gờm Thanh Hóa

Lịch đấu vòng 14 ngày 3-7 SHB Đà Nẵng - Thanh Hóa (VTV6 trực tiếp 16 giờ 30); QNK Quảng Nam - Sài Gòn (16 giờ 30); Sanna Khánh Hòa - B. Bình Dương (BTV2 trực tiếp 17 giờ); Cần Thơ - HA Gia Lai (17 giờ); Hải Phòng - Đồng Tháp (17 giờ); SL Nghệ An - Than Quảng Ninh (BĐTV trực tiếp 17 giờ 30); Hà Nội T&T - Long An (VTC3 trực tiếp 18 giờ).