Vòng 14 Toyota V-League: Kịch tính!

Những trận thua đau Than Quảng Ninh sau ba trận thắng liên tiếp để chen chân vào tốp đầu thì chiều qua lại bị chủ nhà SL Nghệ An vùi dập nặng nề 4-0. Trong khi đó, HA Gia Lai có bàn dẫn trước nhưng không may để chủ nhà Cần Thơ thắng ngược 2-1. Hai trận còn lại, Sanna Khánh Hòa - B. Bình Dương 1-1 và Hà Nội T&T - Long An 1-1. + Bảng xếp hạng: 1. Hải Phòng (32 điểm); 2. SHB Đà Nẵng (27 điểm); 3. Thanh Hóa (25 điểm); 4. Hà Nội T&T (23 điểm); 5. Than Quảng Ninh (23 điểm); 6. Cần Thơ (21 điểm); 7. QNK Quảng Nam (21 điểm); 8. B. Bình Dương (20 điểm); 9. Sài Gòn (20 điểm); 10. Sanna Khánh Hòa (19 điểm); 11. SL Nghệ An (18 điểm); 12. HA Gia Lai (11 điểm); 13. Long An (9 điểm); 14. Đồng Tháp (4 điểm).