Vòng 14 V-League: Đá trong sợ hãi

Rõ nhất là An Giang trên sân nhà tiếp ĐT Long An (16 giờ) vẫn không thể xác định mình chơi vì ai và vì cái gì. Cả ông Giám đốc điều hành Võ Hoàng Phong lẫn HLV Nhan Thiện Nhân đã tiên phong nộp đơn xin từ chức và chỉ còn chờ chủ tịch CLB về thông qua thì thử hỏi các cầu thủ còn lửa đâu nữa mà chiến đấu.

Ngay từ tuần trước, An Giang đã xuất hiện dấu hiệu buông súng trên sân của ĐT Long An với cái thua nặng 1-3. Những hình ảnh “phá cho hôi” khi cầu thủ và HLV An Giang phùng mang trợn mắt mắng trọng tài cho thấy họ không còn muốn trụ lại. Ông Nhan Thiện Nhân có cảm giác An Giang bị “đì” và thừa nhận các học trò mất tinh thần vì không biết cấp trên xóa sổ đội bóng lúc nào.

Cho nên cầu thủ An Giang chiều nay ra sân nhà trong một tâm thế không chút thoải mái và việc họ lại để thua khách ĐT Long An vừa tăng cường nhiều hảo thủ không còn là chuyện lạ.

Tương tự, cầu thủ Than Quảng Ninh tiếp khách Thanh Hóa (VTC3 trực tiếp 16 giờ) cũng không có nhiều động lực khi mới đây họ hùa nhau đình công để phản ứng lãnh đội chậm lương, thưởng. Đây không phải lần đầu Than Quảng Ninh lấn cấn chuyện tiền bạc và cầu thủ đã từng dọa kiện CLB vì không tôn trọng hợp đồng đã ký.

Một trận thua nghiêng về chủ sân Cẩm Phả cũng bởi đội đầu bảng Thanh Hóa đang có phong độ cao cùng với việc chiêu mộ hai cầu thủ hay nhất của V. Ninh Bình là Đinh Văn Ta, Hoàng Vissai và chân sút cũ Đặng Amaobi. Mới tuần trước, Than Quảng Ninh từng có hai bàn dẫn Thanh Hóa nhưng lại bị ngược dòng thắng lại 3-2. Với đà khí thế ấy, Than Quảng Ninh thật khó cản Thanh Hóa giữ vững ngôi đầu.

Trong khi đó, cuộc đối đầu hứa hẹn nhiều hấp dẫn sẽ diễn ra trên sân Pleiku khi HA Gia Lai gặp lại SHB Đà Nẵng (VTV6 trực tiếp 16 giờ) sau vài ngày hòa nhau 1-1.

GIA HUY