Vòng 15 Toyota V-League: Mùa Euro nghiệt ngã…

Ba trận thắng liên tiếp đã giúp SHB Đà Nẵng lần đầu tiên nhảy lên nhì bảng V-League, trong khi nhà vô địch B. Bình Dương chưa biết thắng bị rơi từ tốp 3 xuống hạng tám.

Đáng chú ý, phần nổi trong sự sa sút của đương kim vô địch B. Bình Dương là việc “tháo chạy” của chân sút Moses sang giải nhà nghề Nga. Tuy nhiên, rất khó đoán định phần chìm trong nội bộ của đội bóng nhiều ngôi sao này đơn giản vì kém may mắn (thua hai, hòa một) trong kỳ Euro hay còn do những lý do tế nhị nào khác?

Những người cũ của B. Bình Dương chắc chắn vẫn chưa quên một thời rúng động hồi sáu năm trước, họ từng thay tướng cấp tốc sau ba trận thua từ quãng nghỉ mùa World Cup. Chứng nhân sống Đặng Trần Chỉnh hồi ấy chính là “nạn nhân” trò chơi của cầu thủ và hiện tại ông đang ngồi ghế giám đốc kỹ thuật của B. Bình Dương.





B. Bình Dương (phải) tuột dốc rơi từ vị trí thứ ba xuống thứ tám và xa dần tham vọng giữ chặt ngôi vua. Ảnh: XUÂN HUY

Lần đó B. Bình Dương rất mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng nhắm đến chức vô địch nhưng rồi sự sung túc ấy không đủ cho những cám dỗ ngoài sân cỏ.

Sáu năm sau, lại là một mùa bóng đá quốc tế nghiệt ngã thấp thoáng vết xe đổ của B. Bình Dương với ba trận không biết thắng. Sự gượng dậy mệt mỏi ở trận mới nhất hòa Sanna Khánh Hòa 1-1 không thể cứu vãn vị thế của họ sau hai trận thua nặng Thanh Hóa 0-3 và thua Than Quảng Ninh 1-2.

Đi ngược chiều với đội bóng nhà giàu B. Bình Dương, đội khách Hà Nội T&T vươn mình trong mùa Euro với hai chiến thắng, một hòa để ngoi lên tốp 4. Điều quan trọng hơn là sự hồi phục phong độ lẫn sự tự tin đã giúp thầy trò Chu Đình Nghiêm trở nên mạnh mẽ. Hà Nội T&T đủ sức chạy đua sòng phẳng với các đội xếp trên như cá tính vốn có và thói quen của mình suốt sáu năm qua không về nhất thì nhì V-League.

Chiều nay, B. Bình Dương sẽ tiếp Hà Nội T&T (BTV2 trực tiếp 17 giờ) trong một trạng thái còn ngái ngủ nên rất khó lặp lại chiến thắng 2-1 như ở lượt đi. Ngay cả HLV Nguyễn Thanh Sơn của đội chủ nhà cũng nhìn nhận Hà Nội T&T đang trở lại và lợi hại hơn xưa, với sự nguy hiểm lẫn có nhiều cá nhân biết gây đột biến hơn.

Những cuộc chạm trán quá khứ giữa hai đối thủ này luôn gay cấn bởi tư tưởng “tức nhau tiếng gáy” và phần thắng thường nghiêng về phía chủ nhà. Tuy nhiên, cuộc tái đấu lần này đội nhà giàu B. Bình Dương có thể sẽ khóc.