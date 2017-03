Vòng 15 V-League: B. Bình Dương bị đe dọa soán ngôi

Đồng Nai tìm đường đào thoát Thầy trò Trần Bình Sự nằm cuối bảng với 9 điểm nhưng chỉ kém ba đội nhóm trên từ 1 đến 3 điểm. Đồng Nai có nội lực vừa yếu vừa thiếu sẽ không thể trận nào cũng “cương” mà cần thiết phải toan tính chiến thuật để dốc sức lấy điểm ở trận đấu vừa sức họ. Chiều nay, Đồng Nai có lợi thế sân nhà sẽ tiếp Đồng Tháp (ĐN2 trực tiếp 17 giờ) chỉ hơn mình có 5 điểm. Lượt đi, họ từng thua 1-4 ở vòng thứ 3 V-League mới mẻ, khác với sự trải nghiệm dài cùng nhiều bài học kinh nghiệm. Cửa thắng cho Đồng Nai sẽ lớn hơn nếu họ biết chắt chiu cơ hội trước một đối thủ vừa sức. Các trận đấu khác: QNK Quảng Nam - Hà Nội T&T (16 giờ 30); Hải Phòng - Khánh Hòa (BĐTV trực tiếp 17 giờ); SL Nghệ An - ĐT Long An (17 giờ 30); Than Quảng Ninh - Cần Thơ (VTC3 trực tiếp 18 giờ).