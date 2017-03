Vòng 15 V-League, ĐTLA- B. Bình Dương: Đi chung kết ngược

Hà Nội T&T - XMXT Sài Gòn (VTC3 trực tiếp 17 giờ) Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng hoàn toàn có khả năng qua mặt đối thủ XMXT Sài Gòn không có mục tiêu rõ ràng và thậm chí là chưa nhìn ra tương lai của mình. HLV Trần Tiến Đại tiết lộ hơn nửa đội hình nội lẫn ngoại binh chưa được tái ký hợp đồng khiến họ không thoải mái và không hiểu mình đang chơi để làm gì. V. Ninh Bình - SL Nghệ An (VTV6 trực tiếp 17 giờ) Chủ nhà đang ở vị trí không an toàn khi chỉ hơn nhóm đội cuối bảng một trận thắng. Thầy trò Nguyễn Văn Sỹ không thể lùi nữa và những trận đấu trên sân nhà chính là thời cơ cho họ tích lũy điểm. Nó còn là danh dự và lòng tự trọng của các cầu thủ bởi V. Ninh Bình có thể lơi lỏng ở đâu nhưng về nhà phải cố mà chơi để vun đắp tình cảm cho giới hâm mộ. SL Nghệ An đã lấy lại khí thế sau trận thắng hủy diệt 8-0 nhưng trước V. Ninh Bình có thể họ chỉ tìm được 1 điểm.