Vòng 16 Toyota V-League 2016: Không có phép màu

Vắng khán giả và bàn thắng Đương kim vô địch B. Bình Dương chiều qua có chiến thắng khó nhọc Than Quảng Ninh 1-0 dù vẫn tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn nhờ dàn cựu và tuyển thủ, cộng ngoại binh chất lượng chịu chơi. Thầy trò Nguyễn Thanh Sơn được 3 điểm nhưng lại mất đi nhiều khán giả do rơi rớt niềm tin từ những trận thua và hòa mà giới bóng đá gọi là “ma ma Phật Phật”. Bàn thắng duy nhất của B. Bình Dương nhờ cú đội đầu đổi hướng bóng khó chịu của Firer ngay từ phút thứ 4. Than Quảng Ninh sau khi bị dẫn đã gia tăng sức ép, tấn công nhiều hơn vẫn không thể có điểm vì các pha dứt điểm chưa đủ hiểm để hạ thủ môn Tấn Trường. Có điều lạ trong thời điểm Euro, bùng nổ bàn thắng không kịp đếm với nhiều trận có gần chục bàn thì chiều qua, ba đội thắng đều chỉ với một bàn duy nhất, ngoài trận hòa có hai bàn thắng. Đây cũng là lúc V-League bị săm soi nhiều hơn, sau làn sóng nghi vấn của dư luận khiến VFF phải ra công văn chỉnh đốn và nhắc nhở các CLB không để xảy ra tiêu cực.