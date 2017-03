Vòng 16 V-League: Thanh Hóa lên ngôi đầu, HAGL thua nặng

Than Quảng Ninh thay tướng đổi vận Đội bóng đất mỏ sau trận đấu vật vờ thua nặng Cần Thơ 0-3 ở vòng đấu trước khiến HLV Đinh Cao Nghĩa phải từ chức thì chiều qua, họ lột xác với trận thắng đội mạnh SHB Đà Nẵng 1-0. Càng bất ngờ hơn khi người chỉ đạo trận đấu lại là ông Phạm Thanh Hùng - Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh dù trên danh nghĩa trợ lý Hoàng Thọ được đôn lên làm HLV trưởng. Bàn thắng duy nhất của chủ nhà do Mạc Hồng Quân ghi ở phút 29. Các trận còn lại: Hà Nội T&T - Đồng Tháp 7-0, Hải Phòng - ĐT Long An 1-1, Đồng Nai - SL Nghệ An 1-1. Bảng xếp hạng 1. Thanh Hóa (34 điểm); 2. B. Bình Dương (32 điểm); 3. Hải Phòng (27 điểm); 4. SL Nghệ An (26 điểm); 5. ĐT Long An (25 điểm); 6. Sanna Khánh Hòa (24 điểm); 7. Than Quảng Ninh (24 điểm); 8. Hà Nội T&T (20 điểm); 9. SHB Đà Nẵng (19 điểm); 10. QNK Quảng Nam (17 điểm); 11. Đồng Tháp (17 điểm); 12. Cần Thơ (13 điểm); 13. HA Gia Lai (10 điểm); 14. Đồng Nai (10 điểm).