Vòng 16 V-League: V. Hải Phòng - ĐT Long An: Giới hạn!

Sáu trận gần nhất, V. Hải Phòng chỉ có 2 điểm. Đỉnh điểm cơn giận dữ của CĐV Hải Phòng nằm ở trận thua XMXT Sài Gòn 1-4 trên sân Thống Nhất vòng 12. Họ gào thét đòi HLV Hoàng Anh Tuấn từ chức. Trước sức ép dư luận, lãnh đạo CLB lại làm một việc không giống ai là lấy phiếu tín nhiệm HLV người Khánh Hòa. Đây vừa là động thái chiều dư luận, vừa là đòn nắn gân HLV Hoàng Anh Tuấn trước khi lãnh đạo CLB V. Hải Phòng ra tay.

Trước cuộc lấy phiếu tín nhiệm này, HLV Hoàng Anh Tuấn đã thẳng tay loại trung vệ Như Thành và hai trò ruột ở Khánh Hòa là Ngọc Điểu, Hữu Chương với lý do xuống phong độ kéo dài. Rõ ràng ông Tuấn đã thấy điểm yếu của đội bóng rất lâu nhưng đến lúc tức nước mới cho vỡ.

V. Hải Phòng hiện đứng thứ bảy và với một lực lượng đồng đều sẽ không thể rớt hạng, chỉ lo mục tiêu tốp 5 đang dần xa tầm tay. Antonio sau hồi đầu mùa nhả đạn đều đều bỗng dưng chững lại trong khi chiều nay Gilberto phải ngồi ngoài do thẻ phạt. Quang Hải chưa gặp thời ở đất Cảng và thường nằm ngoài đội hình xuất phát. Đội trưởng Tấn Tài ra sân bữa đực bữa cái vì “đau”. Hoàn toàn khác với trận gặp Arsenal khi mang chiếc băng đội trưởng đội tuyển.

V. Hải Phòng đang có những rạn nứt trong nội bộ nhưng gặp ĐT Long An chính là cơ hội để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn siết lại đội hình và sự bất ổn toàn đội. Ảnh: XUÂN HUY

May mắn của thầy trò Hoàng Anh Tuấn là trong lúc ngặt nghèo thì gặp cái “phao” ĐT Long An đang chới với ở đáy bảng. Đội khách mới có 11 điểm và đối diện với nguy cơ rớt hạng. Hai thầy ngoại bị sa thải không thương tiếc nhưng ít ai chịu nhìn họ có gì để xào nấu ở ĐT Long An. Tân HLV Ngô Quang Sang kế nhiệm đã xác định bình ổn lại tinh thần cho cầu thủ hơn là tìm ra những nét mới trong lối chơi bằng một đội hình cũ. Ông Sang có thể hiểu anh em hơn thầy ngoại nhưng vấn đề nằm ở chỗ ĐT Long An có quá ít bột để gột nên hồ hoàn chỉnh.

Trận ra mắt của HLV Ngô Quang Sang là giúp đội nhà thắng Hà Nội T&T 2-1 để lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất Cúp Quốc gia nhưng lại chưa khẳng định được cuộc đua chống rớt hạng sẽ được cải thiện.

Chiều nay, ĐT Long An làm khách ở sân Lạch Tray lành ít dữ nhiều khi đội hình bị treo giò ba cầu thủ Bảo Thanh, Thanh Cường, Hoàng Lâm. 90 phút của đội khách cũng là một bước ngoặt tạo ra giới hạn hoặc níu kéo các đội nhóm trên hay sẽ chìm sâu vào khủng hoảng.

Thật khó cho ĐT Long An làm một cuộc lật đổ chủ nhà nếu V. Hải Phòng chịu chơi mà không toan tính đến một trò lật đổ HLV như nhiều đội bóng vẫn hay làm.

Trận còn lại SL Nghệ An - Thanh Hóa (VTV6 trực tiếp 18 giờ) có một cuộc đối đầu cá nhân khác giữa chân sút đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới: Công Vinh (13 bàn) và Abass (12 bàn). Cả hai đều đang có phong độ tốt và cùng là niềm hy vọng lớn của đội nhà cho một trận thắng. Mùa này Thanh Hóa đã hai lần qua mặt SL Nghệ An tại Cúp Quốc gia lẫn lượt đi V-League đều trên sân nhà. Thế nhưng cuộc tái ngộ này rất khác khi SL Nghệ An trở về sân Vinh nuôi tham vọng đua vô địch. Thầy trò Nguyễn Hữu Thắng rộng cửa thắng hơn.

HLV Lê Thụy Hải với B. Bình Dương qua nhiều giai đoạn B. Bình Dương hy vọng “tái hôn” với HLV Lê Thụy Hải sẽ cải thiện được nhiều thứ và mơ trở lại thời hoàng kim như chu kỳ 2006-2008. Tuy nhiên, B. Bình Dương đang mất gốc khi làm hỏng cả tuyến trẻ mà trước đây họ nhọc công đào tạo để chạy theo trò đổ tiền mua hoặc “bắt” cầu thủ, trong đó có đến bảy cầu thủ ngoại và nhập tịch để “lấy thịt đè người” nhưng lại phản tác dụng. A.BÌNH

ĐĂNG HUY