Vòng 17 Toyota V-League: Gay cấn đua vô địch

Long An lo sốt vó Trận thua Thanh Hóa ở vòng đấu trước đã khiến Long An rơi xuống áp chót bảng và kém đối thủ cạnh tranh trực tiếp HA Gia Lai 3 điểm. Long An đã nghèo còn gặp eo vì chiều nay phải làm khách trên sân Cẩm Phả đi dễ khó về (VTC3 trực tiếp 18 giờ). Chủ nhà Than Quảng Ninh có thừa sức để qua mặt Long An còn hơn trận thắng sân khách 2-1 ở lượt đi. Cho nên Long An sau vòng 17 vẫn còn lo dài dài khi gần 2/3 chặng đường đã dần lộ rõ chân tướng. Các trận đấu khác: QNK Quảng Nam - HA Gia Lai (VPF trực tiếp 16 giờ 30); Hà Nội T&T - SL Nghệ An (K+ trực tiếp 18 giờ).