Vòng 17 V-League: Đuổi bắt!

Mưa gôn ở Lạch Tray Hiện tượng Đồng Nai chiều qua ỉu xìu trước V. Hải Phòng đang đói điểm khi để thủng lưới đến bốn lần. Quang Hải ghi hai bàn, Gilberto góp một bàn ngay trong hiệp 1 và đến phút 79, Tấn Tài ghi bàn thắng thứ tư vào lưới đội khách. Trên sân Thanh Hóa, khán giả nổi giận sau bàn thua thứ hai vì nghĩ rằng trước khi Đức Linh ghi bàn cho XMXT Sài Gòn thì người có đường chuyền là Mosse đã để bóng trôi hết biên ngang (Mosses mở điểm phút 25). Trận đấu gián đoạn gần 10 phút vì “vật thể lạ” do khán giả ném bay rào rào xuống sân. Mãi đến phút bù giờ thứ 7, Quốc Phương rút ngắn 1-2 cho Thanh Hóa. Bảng xếp hạng: 1. SL Nghệ An (32 điểm); 2. Hà Nội T&T (31 điểm); 3. SHB Đà Nẵng (30 điểm); 4. HA Gia Lai (28 điểm); 5. Thanh Hóa (24 điểm); 6. XMXT Sài Gòn (23 điểm); 7. V. Hải Phòng (22 điểm); 8. Đồng Nai (22 điểm); 9. V. Ninh Bình (19 điểm); 10. ĐT Long An (17 điểm); 11. B. Bình Dương (16 điểm); 12. K. Kiên Giang (13 điểm).