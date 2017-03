Vòng 17 V-League: “V. Hải Phòng đã chết lâu rồi!”

Sau năm trận toàn thua, học trò Cho Yoon Hwan trên sân nhà đã vùi dập Thanh Hóa 4-1. Tăng Tuấn mở điểm cho B. Bình Dương và Lê Văn Thắng kịp gỡ hòa trước khi kết thúc hiệp 1. Tân binh Samson đã nâng cách biệt vào đầu hiệp 2 và Philany đào sâu 3-1. Phút 65, Thanh Hóa có quả phạt đền và người cũ của B. Bình Dương là chân sút Việt Thắng lại sút lên trời. Samson ấn định 4-1 cho B. Bình Dương sau một pha đánh đầu, đưa đội nhà thoát khỏi nhóm giữa và tạm thoát cả lời cảnh báo cắt tài trợ của Becamex. Trên sân Nha Trang, K. Khánh Hòa đã thua ngược Hà Nội 1-2. Họ ghi bàn trước do công Adejala nhưng chỉ trong 3 phút giữa hiệp 2 bị Ambrose và Đình Hưng phá lưới. Trong khi đó, HA Gia Lai nhờ sự trở lại của chân sút Evaldo sau thời gian dài chấn thương đã lập cú đúp vào lưới SHB Đà Nẵng. Hai trận đấu muộn hôm nay (14-5): Hà Nội T&T - SL Nghệ An (VTC3 trực tiếp 17 giờ), V. Ninh Bình - NaviBank SG (17 giờ). Bảng xếp hạng: 1. Hà Nội T&T (33 điểm); 2. Sài Gòn FC (30 điểm); 3. SHB Đà Nẵng (29 điểm); 4. HA Gia Lai (26 điểm); 5. B. Bình Dương (23 điểm); 6. SL Nghệ An (22 điểm); 7. Hà Nội (22 điểm); 8. Thanh Hóa (22 điểm); 9. K. Kiên Giang (20 điểm); 10. NaviBank SG (19 điểm); 11. Đồng Tháp (19 điểm); 12. K. Khánh Hòa (18 điểm); 13. V. Ninh Bình (18 điểm); 14. V. Hải Phòng (11 điểm).