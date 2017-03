Vòng 18 giải hạng nhất: Bắn chậm là chết

Sau vòng 17, Hà Nội ACB đã bắt đầu lo sức nóng của hai đại kình địch Bình Định, An Giang phả sau gáy khi hai đội bóng này liên tục gây áp lực về điểm số trong cuộc đua tranh vé lên hạng.

Bình Định dưới thời HLV Phan Tôn Quyền chơi hồi sinh và thăng hoa với những chân sút hàng đầu Cruz Jorgeluiz (10 bàn), Ejifet (8 bàn), Thanh Sang (6 bàn), Khoa Thanh (3 bàn)… Thậm chí hậu vệ mượn từ NaviBank Sài Gòn - Long Giang cũng có thể khai hỏa đem về chiến thắng cho đội nhà ngay trên thánh địa của Viettel. Ba chiến thắng liên tiếp giúp Bình Định từ thế kém Hà Nội ACB 8 điểm vươn lên san bằng 30 điểm, khẳng định việc đưa Phan Tôn Quyền lên thay Dương Ngọc Hùng là động thái đúng đắn giúp đội bóng tiếp cận nhóm tranh chấp suất lên chuyên.

Vòng này, Bình Định đang hừng hực khí thế nhưng phải tiếp đối thủ hăm he giành suất lên hạng Than Quảng Ninh (27 điểm) tại Quy Nhơn. Khoảng cách mong manh 3 điểm tương đương một trận thắng nhưng nếu sẩy chân, thầy trò Phan Tôn Quyền sẽ bị An Giang san hòa, tệ hại hơn Bình Định sẽ bị đối thủ vượt mặt khi đại diện miền Tây chỉ đến làm khách trên sân đội bóng dưới cơ TDC Bình Dương.

Nếu bầu Kiên không kịp thời đưa ra những động thái chấn chỉnh lại đội hình, Hà Nội ACB cũng sẽ khó lòng đánh bại Quảng Nam khi chủ nhà vẫn chưa từ bỏ tham vọng thăng hạng sau những hợp đồng kếch sù, dù với Quảng Nam lúc này hy vọng vớt vát ấy cực kỳ mong manh.

Ngoài cặp đấu hấp dẫn của các đội bảo vệ ngôi đầu, phía cuối bảng, cuộc chiến trụ hạng của Đồng Nai sẽ gặp muôn vàn khó khăn do phải hành quân ra thủ đô gặp chủ nhà Viettel. Đội chủ sân mất điểm phút cuối trước Bình Định lượt rồi không dễ dàng để thầy trò Trần Bình Sự ẵm trọn 3 điểm vào Nam. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, Tiền Giang hy vọng sẽ bấu víu vào “ngân hàng điểm” Tây Ninh đã rủng rỉnh ở nửa trên bảng xếp hạng.

Kết quả trận đấu sớm vòng 17, Cần Thơ trút giận lên đội bóng cuối bảng TP.HCM tỉ số đậm 4-2. Trận đấu này trọng tài Nguyễn Ngọc Châu cho bù giờ hơn sáu phút, giúp Nhất Nguyên, Thanh Vũ và David (hai bàn) lần lượt lập công cho chủ nhà trong khi đội khách có được hai bàn gỡ của Jackson.

MINH QUANG