Vòng 18 V-League: Phao cứu sinh!

B. Bình Dương lấy lại ngôi đầu bảng Nhà đương kim vô địch B. Bình Dương phải rất chật vật mới thắng chủ nhà Than Quảng Ninh do công Quang Vinh ghi ở phút 84. Trước đó, Trọng Hoàng bỏ lỡ một quả phạt đền. Trận thắng giúp B. Bình Dương trở lại ngôi đầu bảng quen thuộc sau hai vòng bị Thanh Hóa chiếm giữ. Các trận đấu khác: Hà Nội T&T - Thanh Hóa 4-1, Đồng Tháp - ĐT Long An 2-1, SL Nghệ An - Sanna Khánh Hòa 0-1. Bảng xếp hạng: 1. B. Bình Dương (35 điểm); 2. Thanh Hóa (34 điểm); 3. Hải Phòng (30 điểm); 4. Sanna Khánh Hòa (30 điểm); 5. Hà Nội T&T (29 điểm); 6. SL Nghệ An (29 điểm); 7. ĐT Long An (28 điểm); 8. Than Quảng Ninh (27 điểm); 9. SHB Đà Nẵng (25 điểm); 10. Đồng Tháp (20 điểm); 11. QNK Quảng Nam (17 điểm); 12. Cần Thơ (16 điểm); 13. HA Gia Lai (13 điểm); 14. Đồng Nai (13 điểm).