Vòng 19 Toyota V-League: Nước lên thuyền lên

+ Đồng Tháp lại không may mắn khi dẫn trước đội khách Than Quảng Ninh nhưng lại để bắt kịp 1-1. Thầy trò HLV Trần Công Minh vẫn đứng cuối bảng và bị nhận diện là ứng cử viên duy nhất cho suất rớt hạng trực tiếp. Trên sân Thống Nhất, chủ nhà Sài Gòn hòa nhàn nhã Sanna Khánh Hòa 1-1 và tương tự, QNK Quảng Nam bị đội khách Cần Thơ cầm hòa không bàn thắng. + Bảng xếp hạng: 1. Hải Phòng (37 điểm); 2. Hà Nội T&T (35 điểm); 3. SHB Đà Nẵng (34 điểm); 4. Thanh Hóa (33 điểm); 5. Than Quảng Ninh (33 điểm); 6. QNK Quảng Nam (30 điểm); 7. Sài Gòn (28 điểm); 8. Cần Thơ (25 điểm); 9. B. Bình Dương (24 điểm); 10. SL Nghệ An (24 điểm); 11. Sanna Khánh Hòa (24 điểm); 12. HA Gia Lai (18 điểm); 13. Long An (15 điểm); 14. Đồng Tháp (9 điểm).