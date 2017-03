Vòng 19 V-League: SL Nghệ An - Hà Nội T&T: 90 phút quyết định!

Hà Nội T&T hiện có 34 điểm, hơn SL Nghệ An 2 điểm và HLV Phan Thanh Hùng nhấn mạnh trận quyết chiến này sẽ quyết định cho cả mùa giải. Sự căng thẳng và hồi hộp của đội khách đã manh nha từ giữa tuần, khi lãnh đạo đội Hà Nội T&T gửi công văn cho ban tổ chức (BTC) giải đề nghị sân Vinh tăng cường an ninh bảo đảm an toàn tối đa cho mình.

Nỗi lo có thật của đội khách còn như một nỗi ám ảnh, sau một lần ở trận cuối mùa 2001, Hà Nội T&T vừa đá vừa run dưới áp lực của hàng chục ngàn khán giả xứ Nghệ. Trận hòa 1-1 ấy giúp chủ nhà đăng quang trong thời điểm Công Vinh còn khoác áo Hà Nội T&T phải thay sớm, còn hai cầu thủ xứ Nghệ khác là Hồng Sơn và Hồng Tiến không thể chơi đúng phong độ của mình.

Thế nên khi gặp hoàn cảnh tương tự, HLV Phan Thanh Hùng rất ngại phải đương đầu dưới chảo lửa Vinh nóng hầm hập khét tiếng tra tấn tinh thần cầu thủ nhà. Nó khó chịu đến nỗi hậu vệ Hồng Tiến phải xin không ra sân đối đầu với đội bóng cũ, còn thủ môn Hồng Sơn cũng vắng mặt do thẻ phạt. Hà Nội T&T thì mãi đến hôm qua mới đưa quân vào Nghệ An giúp cho cầu thủ tránh bị tác động ngoài chuyên môn.

Lượt đi bất phân thắng bại nhưng đã có không ít pha bóng nguy hiểm trong trận đấu căng thẳng. Ảnh: QUANG THẮNG

Bóng chưa lăn, sân Vinh dự báo sẽ kín khán giả sau vài ngày giới hâm mộ săn không còn một chiếc vé. Nỗi sợ hãi sân bóng vỡ luôn hiển hiện trong đầu BTC sau hai lần sân Vinh quá tải với những cảnh người chen lấn, xô đẩy sập hàng rào và bắc thang trèo lên khán đài.

Đội nào giành chiến thắng sẽ đến gần hơn chức vô địch. Sau lượt đi cầm chân nhau 2-2, SL Nghệ An đang yếu hơn chính mình khi để chân sút hay nhất Công Vinh ra đi trong khi Plaza lại vắng mặt do thẻ phạt. Có lúc dư luận rộ lên suy đoán thầy trò Nguyễn Hữu Thắng không muốn vô địch nhưng sẽ rất khó cho họ toan tính chuyện này ở trận quyết chiến. SL Nghệ An mới đoạt cú đúp hay nhất tháng cho CLB lẫn HLV và dưới sự cuồng nhiệt của khán giả chiều nay, họ không dám đá thờ ơ.

Không may cho khách ở trận cầu đinh lại mất đi hai thủ môn do chấn thương, thẻ phạt buộc HLV Phan Thanh Hùng phải sử dụng thủ môn thứ ba và cho cả tiền đạo Gonzalo tập bắt gôn dự phòng.

Nếu giữ được cái đầu lạnh, Hà Nội T&T mới có điểm!

Các trận còn lại:

● HA Gia Lai - Đồng Nai (VTC3 trực tiếp 16 giờ). HLV Choi Yoon Gyum tự nhận HA Gia Lai đang hụt hơi sau ba trận gần đây.

● ĐT Long An - SHB Đà Nẵng (17 giờ). Gặp đối thủ yếu hơn là một cơ hội tốt cho thầy trò Lê Huỳnh Đức tận dụng bứt lên đeo bám ngôi đầu.

● Thanh Hóa - V. Ninh Bình (BĐTV trực tiếp 17 giờ). Cực khó cho khách nếu chủ nhà Thanh Hóa cố đạt chỉ tiêu tốp ba. Vị trí áp chót và hoàn cảnh của V. Ninh Bình không cho phép họ thua thêm nữa.

Lại tin nhắn báo động và lại đá theo “kèo”… Chiều qua, trước trận K. Kiên Giang - XMXT Sài Gòn, không ít thành viên trong Ban Tư vấn Đạo đức (TVĐĐ) nhận được tin nhắn XMXT Sài Gòn sẽ thua và tổng tỉ số trận đấu chắc chắn sẽ từ bốn bàn trở lên. Kết quả là XMXT Sài Gòn thua chủ nhà 1-3 hoàn toàn trùng khớp với tin nhắn. Đáng nói hơn là suốt hiệp 2 đội XMXT Sài Gòn gần như buông xuôi không đá để nhận những bàn thua đáng ngờ. Rút kinh nghiệm trận Siêu cúp, Ban TVĐĐ đã chủ động phối hợp với VPF báo lại sự việc. Một thông tin cho biết VPF sẽ làm mạnh trận cầu mờ ám trên chứ không chấp nhận việc một đội bóng xem thường dư luận đến thế. Đáng nói hơn là ban tổ chức vừa ngồi lại với các bộ phận an ninh để triển khai việc chống tiêu cực. Trận còn lại trên sân Lạch Tray, V. Hải Phòng thua 1-2 trên sân nhà trước B. Bình Dương.

CÔNG TUẤN