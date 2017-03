Vòng 2 V-League 2013: Sự ngớ ngẩn, hay...?

Các trận đấu muộn vòng hai Chiều nay (10-3), cả hai đội chủ nhà đều chiếm ưu thế lớn hơn so với hai tân binh đội khách. HA Gia Lai sẽ tiếp ĐT Long An (VTV6 trực tiếp 16 giờ) sau lần sẩy chân ở Hàng Đẫy và ông trưởng đoàn bị truất quyền làm nhiệm vụ hai trận vì tranh cãi với trọng tài. HA Gia Lai có nhiều duyên nợ với ĐT Long An từ hơn 10 năm trước mà giới hâm mộ hay gọi là lấy Gỗ chọi Gạch chưa biết ai vỡ. Hồi đấy bầu Đức hay thích lên gân trước trận đấu này và thưởng đậm cho cầu thủ nếu thắng làm sao cho bầu Thắng tâm phục khẩu phục. Thực chất thì hai ông bầu này chỉ khiêu khích nhau cho cầu thủ hưng phấn đá đấm ra trò chứ chẳng có ân oán gì với nhau cả. Gạch lần này tái ngộ Gỗ với thân phận tân binh V-League ở thế yếu hơn. Cái khó của ông Vital là vừa giúp các học trò làm quen với không khí của giải đấu lớn hơn, lại vừa giải bài toán thiếu hụt hai ngoại binh Paulo bị chấn thương và Gilson bị cảm. Gỗ buộc phải thắng trên sân Pleiku để thỏa mãn giới hâm mộ lẫn biểu dương lực lượng sau trận thua sân khách Hà Nội T&T mà bất phục. Trận đấu còn lại, Thanh Hóa có phần thảnh thơi vì chỉ tiếp tân binh Đồng Nai (VTC3 trực tiếp 16 giờ) mới chập chững ở V-League. Đây là dịp không thể tốt hơn để HLV Mai Đức Chung khai sân lấy điểm trong mắt khán giả nhà và khẳng định sự ổn định của đội hình mới. Hơn nữa, Thanh Hóa với chỉ tiêu trụ hạng thì việc dồn sức đè nén đối thủ dưới cơ cỡ Đồng Nai sẽ thực tế và dễ dàng hơn nhằm tích lũy điểm cho chặng cuối nhiều may rủi. Chủ nhà sẽ thắng nhờ dàn cầu thủ chất lượng và dày dạn hơn. ĐĂNG HUY