Vòng 2 V-League: Phận tân binh…

Nếu như An Giang trên sân nhà chơi hơn người từ đầu hiệp 2 vẫn không thể phá lưới Đồng Nai thì một tân binh khác là Quảng Nam chịu thua nặng nề trên sân của SL Nghệ An 1-6. Cái thiếu lớn nhất của An Giang và Quảng Nam chính là kinh nghiệm của nhiều cầu thủ còn quá thiếu thốn ở lần đầu tiên nếm trải cảm giác khó khăn tại một giải đấu lớn. Cao hơn nữa vẫn là sự trải nghiệm của các nhà cầm quân đội tân binh không thực sự chín.

Có thể thấy rõ trên sân An Giang sau 17 năm mới ra mắt khán giả nhà ở giải đấu cao nhất đã chơi một trận nhiều hồi hộp và ít may mắn. An Giang chơi hơn người từ phút thứ 48, khi chân sút Đức Thắng bị ngã trong vòng cấm dưới sự tác động của một hậu vệ nhưng trọng tài Nguyễn Hiền Triết cho là giả vờ nên đã rút chiếc thẻ vàng thứ hai. Sự cứng rắn của trọng tài chính khi đuổi Đức Thắng khiến đội Đồng Nai không phục với những tranh cãi dữ dội vẫn không thể thay đổi quyết định.





An Giang (phải) có lợi thế hơn người mà không thể ghi bàn vào lưới Đồng Nai. Ảnh: XUÂN HUY

Gặp bất lợi, đội khách Đồng Nai buộc phải đá phòng ngự phản công và cái hay của thầy trò Trần Bình Sự là vẫn tạo ra nhiều cơ hội lẫn bắt đối thủ phải chơi theo ý đồ của mình. Trận đấu vẫn cởi mở ở hiệp 2 cùng hàng loạt thời cơ treo trên mũi giày cầu thủ hai bên nhưng tiếc là không có bàn thắng nào được ghi.

Các học trò Nhan Thiện Nhân là duy nhất sau hai trận đấu chưa ghi bàn thắng nào dù An Giang cũng chỉ mới một lần để thủng lưới.

Trong khi đó, Quảng Nam phải gánh chịu cú sốc nặng hơn trên sân Vinh khi để SL Nghệ An mặc tình bắn phá cầu môn và chịu thủng lưới sáu lần. Rất đông khán giả đến sân cổ vũ nồng nhiệt cho đội trưởng Công Vinh và đồng đội giúp họ lên tinh thần làm cơn mưa gôn mát dạ.

Người yêu bóng đá Nghệ An chiều qua có một buổi tiệc bóng đá no nê với sáu lần chiêm ngưỡng bàn thắng đẹp. Trong đội hình của đội khách Quảng Nam có nhiều cầu thủ xuất thân từ cái nôi bóng đá xứ Nghệ và bản thân HLV Vũ Quang Bảo từ nghiệp cầu thủ cho đến huấn luyện Quân khu 4 cũng gắn bó mật thiết với mảnh đất này. Thế nhưng bấy nhiêu là không đủ cho thầy trò ông Bảo đủ sức trụ vững bởi nội lực của SL Nghệ An mạnh hơn và chủ sân Vinh giàu khí thế hơn nhờ đội quân CĐV hùng hậu trên khán đài.

Mới phút thứ 5, Emile đã mở màn cho cơn mưa gôn sau một cú sút cận chân cực mạnh làm tung lưới Phạm Văn Cường. Chủ nhà thiết lập một thế trận tấn công mạnh mẽ và không thôi làm khổ hàng phòng ngự khách với những mũi giáp công đa dạng. SL Nghệ An chơi thư thái như một cữ dượt và các chân sút thay nhau lập công tặng khán giả.

Sự hưng phấn của cầu thủ ở thế trên chân đã giúp cho họ mạnh dạn trình diễn kỹ thuật lẫn tự tin hơn với nhiều pha bóng phối hợp đẹp mắt. Như tiền vệ trẻ Phi Sơn lắt léo qua hai cái bóng áo trắng Quảng Nam rồi nhẹ nhàng sút vào góc gần nhân đôi cách biệt ở phút 25; hay cú sút chéo góc rất khó của Emile và tương tự là Hồng Việt ở đầu hiệp 2 không phải ai cũng chọn cách ra chân thay vì chuyền cho đồng đội; đó còn là một pha dàn xếp chuẩn xác đến từng cm với pha căng ngang của Phi Sơn giúp cho Edouard dễ dàng đệm bóng vào lưới trống…

Sau khi Công Vinh ghi bàn thắng thứ sáu cho SL Nghệ An, đội khách Quảng Nam ở thế mất sạch mới tràn lên tấn công nhiều hơn. Họ cũng có một bàn gỡ danh dự 1-6 do công Yahaya đánh đầu từ một cú phạt góc.

Với trận thắng đậm, SL Nghệ An tạm soán ngôi đầu của Hà Nội T&T có cùng 6 điểm nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại.

CÔNG TUẤN - HƯƠNG TRẦN