Vòng 20 Toyota V-League’: Hải Phòng thoát đi và nụ cười ‘vua ngoại’

Thôi rồi Đồng Tháp Thầy trò Trần Công Minh ngày càng rời xa V-League ở mùa sau, khi thất bại trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Long An 1-3 ngay trên sân Cao Lãnh. Đáng nói là Đồng Tháp ghi bàn trước lại để khách lội ngược dòng thắng lại ba bàn. Tuy nhiên, cuộc chạy trốn nửa suất trụ hạng của Long An còn lắm gian nan vì HA Gia Lai vừa kịp thắng đội khách B. Bình Dương 3-1. Các trận còn lại: Sài Gòn - Than Quảng Ninh 0-0, Cần Thơ - Sanna Khánh Hòa 0-1, SL Nghệ An - Thanh Hóa 1-0. + Bảng xếp hạng: 1. Hải Phòng (40 điểm); 2. Hà Nội T&T (35 điểm); 3. SHB Đà Nẵng (34 điểm); 4. Than Quảng Ninh (34 điểm); 5. QNK Quảng Nam (33 điểm); 6. Thanh Hóa (33 điểm); 7. Sài Gòn (29 điểm); 8. Sanna Khánh Hòa (27 điểm); 9. SL Nghệ An (27 điểm); 10. Cần Thơ (26 điểm); 11. B. Bình Dương (24 điểm); 12. HA Gia Lai (21 điểm); 13. Long An (18 điểm); 14. Đồng Tháp (7 điểm).