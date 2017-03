Vòng 20 Toyota V-League: Không còn đường lùi

B. Bình Dương gặp đội kỵ rơ ĐT Long An, còn Thanh Hóa đá sân nhà gặp Than Quảng Ninh đã đạt chỉ tiêu B. Bình Dương không được phép sẩy chân trước đội khách ĐT Long An vì đơn giản Thanh Hóa đang thổi hơi nóng sau gáy với ít hơn chỉ 1 điểm. Vài ngày trước, thầy trò Mai Đức Chung đã rất chật vật mới vượt qua ĐT Long An 4-3 ở bán kết cúp quốc gia và không thể nói họ lấn lướt về thế trận. Lượt đi, ĐT Long An từng vuốt mũi nhà vô địch 3-1 và cuộc tái đấu này sẽ không khoan nhượng. Trong khi đó, Thanh Hóa chỉ phải tiếp Than Quảng Ninh (VTC3 trực tiếp 17 giờ) đã trụ hạng an toàn nên khả năng lấy đủ 3 điểm là nằm trong tầm tay chủ nhà. Các trận đấu khác: Hải Phòng - Đồng Nai (BĐTV trực tiếp 17 giờ), B. Bình Dương - ĐT Long An (BTV2 trực tiếp 17 giờ), Hà Nội T&T - SL Nghệ An (VPF trực tiếp 18 giờ).