Vòng 20 V-League: Dìm nhau dưới đáy bảng

Thanh Hóa ráo riết bám đuổi B. Bình Dương Chủ sân Thanh Hóa bất ngờ bị khách Than Quảng Ninh chọc thủng lưới trước ở phút 15 do công của Maxwel nhưng đến phút 33, Hoàng Đình Tùng gỡ hòa 1-1, đánh dấu một cuộc lội ngược dòng đẹp mắt. Chỉ năm phút sau, Quốc Phương xuất thần tung cú sút xa ngoài 30 m giúp Thanh Hóa dẫn lại 2-1. Phút cuối, Omar ấn định 3-1 giúp chủ nhà bỏ túi 3 điểm để nuôi hy vọng soán ngôi đầu bảng của B. Bình Dương khi chỉ còn kém 1 điểm. Cuộc cạnh tranh vô địch V-League gần như là đua song mã giữa hai đội B. Bình Dương và Thanh Hóa có tham vọng lẫn nội lực cao hơn hẳn các đối thủ khác. + Các trận đấu còn lại: B. Bình Dương - ĐT Long An 3-1, Sanna Khánh Hòa - Đồng Tháp 2-1, QNK Quảng Nam - SHB Đà Nẵng 2-1, Hà Nội T&T - SL Nghệ An 1-0. TT + Bảng xếp hạng: 1. B. Bình Dương (41 điểm); 2. Thanh Hóa (40 điểm); 3. Hải Phòng (36 điểm); 4. Hà Nội T&T (33 điểm); 5. Sanna Khánh Hòa (33 điểm); 6. ĐT Long An (31 điểm); 7. Than Quảng Ninh (30 điểm); 8. SL Nghệ An (29 điểm); 9. SHB Đà Nẵng (25 điểm); 10. QNK Quảng Nam (23 điểm); 11. Đồng Tháp (20 điểm); 12. Cần Thơ (17 điểm); 13. Đồng Nai (14 điểm); 14. HA Gia Lai (14 điểm).