Vòng 20 V-League: Khó cản Hà Nội T&T

V. Hải Phòng chắc vé xuống hạng, K. Kiên Giang bị níu áo Thầy trò Lê Thụy Hải không còn chút cơ may nào nữa, sau khi thua thêm một trận chung kết ngược trên sân của K. Khánh Hòa. Thực chất chủ sân Nha Trang không vượt trội về tình huống lẫn cơ hội trước V. Hải Phòng khuyết bốn vị trí do thẻ phạt và kỷ luật. Tuy nhiên, K. Khánh Hòa may mắn hơn với bàn thắng muộn ở phút 82 của Agostinho để đeo bám các đội xếp trên trốn suất rớt hạng. Chiều qua, K. Kiên Giang lại lâm vào tình thế nguy hiểm với trận thua đậm 1-4 trên sân khách V. Ninh Bình. Đây là trận thắng thứ ba liên tiếp của thầy trò Nguyễn Văn Sĩ giúp họ tràn trề cơ hội trụ hạng trong khi K. Kiên Giang chỉ còn hơn suất rớt hạng 1 điểm và chắc chắn ngủ không ngon ở kỳ nghỉ Euro. Các trận đấu khác: B. Bình Dương - NaviBank SG 1-1, Đồng Tháp - Hà Nội 2-2. Bảng xếp hạng: 1. Hà Nội T&T (39 điểm); 2. SHB Đà Nẵng (35 điểm); 3. Sài Gòn XT (32 điểm); 4. SL Nghệ An (28 điểm); 5. NaviBank SG (27); 6. HA Gia Lai (27 điểm); 7. V. Ninh Bình (27 điểm); 8. Hà Nội (26 điểm); 9. B. Bình Dương (26 điểm); 10. Thanh Hóa (26 điểm); 11. Đồng Tháp (24 điểm); 12. K. Kiên Giang (23 điểm); 13. K. Khánh Hòa (22 điểm); 14. V. Hải Phòng (11 điểm).