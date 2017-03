Vòng 20 V-League: SHB Đà Nẵng – SL Nghệ An: Thắng là xong!

Đây là cuộc đối đầu được giới hâm mộ chờ đợi nhất bởi tính quyết định đến chức vô địch V-League 2011. SL Nghệ An đang dẫn đầu bảng, hơn SHB Đà Nẵng 7 điểm nhưng không thể sẩy chân hoặc ít nhất phải có một trận hòa. Bởi sáu trận còn lại còn nhiều bất trắc khó lường, cho dù SL Nghệ An có đến ba trận chơi ở sân Vinh. Thầy trò Nguyễn Hữu Thắng đã ém quân luyện công tại Huế cả tuần qua và nghiên cứu rất kỹ đối thủ. Ông Thắng không ngại tinh thần chiến đấu của học trò đông cứng sau kỳ nghỉ dài một tháng mà chủ yếu là ngán sức nóng ở thánh địa Chi Lăng.

Người xứ Nghệ ngóng chờ cơ hội và giây phút đăng quang đã 10 năm rồi. Không còn thời cơ nào chín muồi hơn thời điểm này nữa. SL Nghệ An hội tụ quá nhiều ưu điểm để lên ngôi và ở trận cầu đinh với đại đối thủ SHB Đà Nẵng, họ sẵn sàng chi 1 tỉ đồng để kích thích cầu thủ cho một trận thắng. Có thể cái giỏ tiền của Ngân hàng Bắc Á chi cho SL Nghệ An không bằng sự cao hứng của bầu Hiển. Thế nhưng lần đầu tiên bóng đá xứ Nghệ chịu chơi như thế đã cho thấy sự quyết tâm và quyết ăn thua đủ cho 90 phút định mệnh an bài.

Năm ngoái, HLV Nguyễn Thắng từng qua mặt đồng nghiệp Lê Huỳnh Đức 3-2 ngay trên sân Chi Lăng, sau lượt đi đại thắng 5-0. Mùa này, Thắng cũng đã thắng Đức 1-0 ở sân Vinh như một minh chứng bóng đá sông Hàn đang kỵ rơ SL Nghệ An.

Cuộc đua của SL Nghệ An và SHB Đà Nẵng đang dần ngã ngũ. Ảnh: XUÂN HUY

Rất khó phán đoán phong độ hai đội sau kỳ nghỉ dài nuôi chí và lực cho một trận đấu của cả mùa giải.

HLV Hữu Thắng đề cao tuyến giữa và hàng công của SHB Đà Nẵng rất mạnh với sự ăn ý ngày càng cao giữa Merlo - Ngọc Thanh. Ông Thắng chưa tìm ra điểm yếu ở hàng phòng thủ chủ nhà thì lại thêm sự trở lại của Phước Vĩnh. Học trò Huỳnh Đức sau 19 vòng đấu có hiệu suất ghi bàn cao (36 bàn), chỉ kém SL Nghệ An một bàn. Trong khi đó, hàng thủ của học trò Hữu Thắng lại biết cách giữ lưới ít thủng nhất, chỉ để thua 17 bàn, còn SHB Đà Nẵng để lọt lưới đến 24 bàn.

Chủ sân Chi Lăng và đặc biệt là bầu Hiển máu… thưởng lớn chắc chắn sẽ không muốn thua cuộc, bởi nó đồng nghĩa với việc mất trắng cả mùa giải. Có điều SHB Đà Nẵng không dễ chặn đứng khao khát của đối thủ đang lên cao. Thậm chí khi cần thủ hòa, Huy Hoàng và đồng đội sẽ thành công.

+ Đồng Tháp - Hà Nội ACB (16 giờ) Suất trụ hạng của Đồng Tháp đã nằm trong tầm tay và việc lớn hơn của họ là bắt đầu lo cho mùa sau. Đồng Tháp gần giống với ngân hàng điểm cho các đối thủ khai thác. Nếu khéo thì Hà Nội ACB sẽ có điểm tại Cao Lãnh. + K. Khánh Hòa - NaviBank SG (16 giờ) Vua trụ hạng một thời K. Khánh Hòa lại đứng trước ngưỡng rớt hạng sau những cú tuột dốc không phanh. Chủ sân Nha Trang đầu mùa ấn tượng bao nhiêu thì cuối mùa lại ủ dột bấy nhiêu. Nếu nội bộ lại bất hòa thì chủ nhà có thể thua người cũ Quang Hải và các đồng đội của cầu thủ này. + HA Gia Lai - V. Hải Phòng (VTV3 trực tiếp lúc 16 giờ) Cặp đấu này từng có nhiều nghĩa tình với nhau nhưng ở thế chênh vênh nửa dưới bảng xếp hạng, không ai cứu được ai nữa. Cả hai có thực lực tương đồng nhau và đều giữ được đội hình mạnh nhất. Với lợi thế sân nhà, HA Gia Lai có cửa thắng rộng hơn. + Thanh Hóa - B. Bình Dương (VTC3 trực tiếp lúc 17 giờ) Nếu thầy trò HLV Lê Thụy Hải thảnh thơi khi sắp hoàn thành chỉ tiêu trụ hạng thì B. Bình Dương lại gánh áp lực lớn phải có thứ hạng cao. Cái khó của HLV Đặng Trần Chỉnh là còn bỏ ngỏ khả năng ra sân của tiền vệ Vũ Phong, trong khi hậu vệ Quang Thanh phải nghỉ vì thẻ phạt. Lực của đội khách vẫn nhỉnh hơn nhưng coi chừng tham công mà quên thủ sẽ trả giá đắt. + HP Hà Nội - V. Ninh Bình (VCTV trực tiếp lúc 16 giờ 30) Hai mùa dẫn dắt HP Hà Nội, HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh chưa từng để đội chìm xuống gần đáy bảng như bây giờ. Nỗi đau của họ là phụ thuộc quá lớn vào Timothy. Trận này khá dễ như một bước ngoặt của ông Vinh giúp đội hồi sinh hoặc ngược lại sẽ không còn nước để tát.

ĐĂNG HUY