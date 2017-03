Vòng 21, Đồng Tháp - HA Gia Lai: Thầy Giôm mơ 1 điểm

Đồng Tháp chống vỡ sân bằng màn hình lắp ngoài sân Thật lạ ở trận đấu với đội cuối bảng HA Gia Lai, ban tổ chức sân Cao Lãnh dự báo khán giả sẽ tăng vọt do rất nhiều người yêu mến thầy trò HLV Giôm bỏ tiền mua vé vào xem. Họ dựa vào việc giới hâm mộ từng lặn lội đến các sân Long An, Cần Thơ để đón HA Gia Lai nên sẽ rồng rắn đến sân Cao Lãnh. Đấy cũng là lý do khiến thầy Giôm cho đóng quân tại An Giang để làm quen khí hậu mà không vội đến Đồng Tháp, sợ người hâm mộ làm cầu thủ phân tâm. Chủ nhà Đồng Tháp từng đón số lượng khán giả đông nhất là 12.000 nhưng ở trận này, họ phát hành đến 18.000 vé và còn lắp đặt màn hình bên ngoài để chống vỡ sân.