Vòng 21 V-League: Văn Toàn nhấn chìm Long An, Hải Phòng thua sốc

B. Bình Dương “rửa mặt” Sau chuỗi trận bết bát, B. Bình Dương mới thức tỉnh với trận thắng đậm đội cuối bảng Đồng Tháp 3-0. Anh Đức mở điểm trên chấm phạt đền 11 m ở phút 31 và chính anh nhân đôi cách biệt vào đầu hiệp 2. Đội trưởng của B. Bình Dương hoàn tất cú hat trick phút 70 mà không cho Đồng Tháp chút cơ hội nào. Các trận đấu khác: Thanh Hóa - Sài Gòn 2-2, Hà Nội T&T - Cần Thơ 0-1. TT Bảng xếp hạng: 1. Hải Phòng (40 điểm); 2. SHB Đà Nẵng (37 điểm); 3. Than Quảng Ninh (37 điểm); 4. Hà Nội T&T (35 điểm); 5. Thanh Hóa (34 điểm); 6. QNK Quảng Nam (33 điểm); 7. Sanna Khánh Hòa (30 điểm); 8. Sài Gòn (30 điểm); 9. Cần Thơ (29 điểm); 10. B. Bình Dương (27 điểm); 11. SL Nghệ An (27 điểm); 12. HA Gia Lai (24 điểm); 13. Long An (18 điểm); 14. Đồng Tháp (7 điểm).