Vòng 22 V-League: Vòng đấu định mệnh

Các trận đấu khác Đồng Tâm Long An - Đà Nẵng (VTC3 trực tiếp 17 giờ): Khách vắng chân sút số một Merlo còn chủ nhà vắng Minh Phương đều do thẻ phạt sẽ rất dễ dẫn đến một trận hòa. Thanh Hóa - Ninh Bình (17 giờ): Nếu tập trung và muốn chạy trốn khỏi sự may rủi, Thanh Hóa sẽ thắng Ninh Bình vắng hai trụ cột Như Thành, Hoàng Vissai. Hải Phòng - Khánh Hòa (VCTV trực tiếp 17 giờ): Cả hai đều nằm ở sau nhóm dẫn đầu và chỉ với một trận thắng, tình thế sẽ khác hẳn. Hải Phòng vẫn nhỉnh hơn khách nhưng điều chủ sân lo lắng chính là tai họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào nếu… khán giả lại quậy và có thể đội Hải Phòng sẽ bị trừ điểm. Hòa Phát Hà Nội - Nam Định (16 giờ 30): Khách đã an phận với một suất rớt hạng chắc chắn không còn động lực để chiến đấu. Hòa Phát Hà Nội sẽ thắng nhưng phải chú ý đến yếu tố đừng làm mất lòng kẻ đã xác định xuống hạng để vừa có 3 điểm lại vừa bảo toàn tốt lực lượng. Hoàng Anh Gia Lai - Đồng Tháp (VTV3 trực tiếp 16 giờ): Hoàng Anh Gia Lai đang rất chật vật tìm đường đào thoát khỏi suất vé vớt. Hoàn cảnh và tình nghĩa giữa hai đội lâu nay có thể sẽ mang về một chiến thắng cho chủ sân Pleiku.