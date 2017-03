Vòng 23 Toyota V-League 2016: Hải Phòng mất ngôi ở thế cờ tàn

Long An chính thức nhận vé play off Thầy trò Ngô Quang Sang chiều qua đã thua chủ nhà B. Bình Dương 2-3 và chính thức đi tranh vé vớt. Long An cũng có lúc vượt lên dẫn trước 2-1 nhưng rồi Fier lập cú đúp nhấn chìm hy vọng nhỏ nhoi của đội khách. Họ mới chỉ có 18 điểm, kém đội xếp trên 9 điểm và thua cả đối đầu, dù giải vẫn còn ba lượt đấu nữa. Trận còn lại, chủ nhà QNK Quảng Nam chỉ cần hai phút cuối trận đủ thắng SL Nghệ An 2-0 do công của cặp ngoại binh Claudecir và Diao. ______________________________ + Bảng xếp hạng: 1. Than Quảng Ninh (43 điểm); 2. Hà Nội T&T (41 điểm); 3. Hải Phòng (41 điểm); 4. SHB Đà Nẵng (40 điểm); 5. Thanh Hóa (38 điểm); 6. QNK Quảng Nam (36 điểm); 7. B. Bình Dương (33 điểm); 8. Sanna Khánh Hòa (33 điểm); 9. Cần Thơ (32 điểm); 10. Sài Gòn (30 điểm); 11. SL Nghệ An (28 điểm); 12. HA Gia Lai (27 điểm); 13. Long An (18 điểm); 14. Đồng Tháp (8 điểm).