Vòng 23 Toyota V-League 2016: Sài Gòn ‘đãi’ Hà Nội T&T

Than Quảng Ninh sẽ vất vả với lứa trẻ HA Gia Lai Chuỗi bốn trận thắng liên tiếp ấn tượng của HA Gia Lai để đào thoát khỏi suất play off đã giúp các cầu thủ trẻ lên khí thế rất cao. Cái hay của đội bóng phố núi là cách chơi không toan tính và đặc biệt khi cởi bỏ nỗi ám ảnh phải tranh vé vớt sẽ khiến họ mạnh mẽ hơn. HA Gia Lai dường như cũng không ân oán với bất cứ đối thủ nào nên người xem có niềm tin họ luôn chơi hết mình. Vì thế Than Quảng Ninh dù đang nỗ lực tranh vô địch và nằm thế kèo trên vẫn sẽ rất cẩn thận nếu không muốn làm người đến sau. + Các trận đấu muộn còn lại: QNK Quảng Nam - SL Nghệ An (VPF trực tiếp 16 giờ 30), B. Bình Dương - Long An (BTV2, VTC3 trực tiếp 17 giờ), Than Quảng Ninh - HA Gia Lai (BĐTV trực tiếp 18 giờ).