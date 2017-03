Vòng 23 V-League 2015: 90 phút cho cả mùa

Lận đận Cần Thơ - Chuyến làm khách của Cần Thơ dự báo lành ít dữ nhiều nếu chủ nhà SHB Đà Nẵng chơi đúng sức mình như lượt đi từng thắng đậm 5-0. Thực tế Cần Thơ vẫn còn nằm trong vùng nguy hiểm khi chỉ hơn hai đội cuối bảng 3 điểm. Cho nên họ phải vừa đá vừa ngóng và niềm hạnh phúc nhất của Cần Thơ là khi có 3 điểm mới thoát nạn. Chút may mắn cho đội khách là chủ sân Chi Lăng không còn nhiều động lực để tranh chấp thứ hạng và thắng thua đối với họ không thành vấn đề. - Các trận đấu khác: QNK Quảng Nam - Hải Phòng (16 giờ 30), Than Quảng Ninh - ĐT Long An (VTC3 trực tiếp 17 giờ), SL Nghệ An - Đồng Tháp (17 giờ 30), Hà Nội T&T - Sanna Khánh Hòa (BĐTV trực tiếp 18 giờ).