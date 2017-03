Vòng 23 V-League 2015: HA Gia Lai thắng nghẹt thở

B. Bình Dương chạm một tay vào cúp vô địch Không có nhiều khán giả đến sân chứng kiến đội nhà B. Bình Dương vùi dập đội khách Thanh Hóa 5-2 có lực lượng cổ động viên nhuộm vàng các khán đài. Tiền đạo đội trưởng Anh Đức vẫn rất duyên với bàn mở điểm sớm ở phút thứ 3 và lần lượt đồng đội Trọng Hoàng, Abass ghi thêm hai bàn nữa ngay trong hiệp 1. Omar gỡ gạc 1-3 ở phút 41 nhưng cuộc chơi sớm an bài vào giữa hiệp 2 khi Moses đào sâu 4-1. B. Bình Dương chơi chùng xuống cho đội bạn gỡ 2-4 do công Lê Văn Tân ở phút 90 và đến phút bù giờ cuối cùng, Hoàng Thiên ấn định 5-2 cho chủ nhà. Với cách biệt 5 điểm so với Thanh Hóa, thầy trò Mai Đức Chung đã chạm tay vào cúp vô địch V-League lần thứ hai liên tiếp khi giải chỉ còn ba vòng nữa. + Các trận đấu khác: QNK Quảng Nam - Hải Phòng 5-0, SHB Đà Nẵng - Cần Thơ 3-1, Than Quảng Ninh - ĐT Long An 3-1, SL Nghệ An - Đồng Tháp 1-0, Hà Nội T&T - Sanna Khánh Hòa 3-0. + Bảng xếp hạng: 1. B. Bình Dương (48 điểm); 2. Thanh Hóa (43 điểm); 3. Sanna Khánh Hòa (39 điểm); 4. Hà Nội T&T (37 điểm); 5. Than Quảng Ninh (36 điểm); 6. Hải Phòng (36 điểm); 7. SL Nghệ An (35 điểm); 8. SHB Đà Nẵng (31 điểm); 9. ĐT Long An (31 điểm); 10. QNK Quảng Nam (29 điểm); 11. Đồng Tháp (23 điểm); 12. Cần Thơ (20 điểm); 13. HA Gia Lai (20 điểm); 14. Đồng Nai (17 điểm). TT