Vòng 23 V-League Eximbank 2014: Sợ đá “sân sau”

Hà Nội T&T còn kém B. Bình Dương 1 điểm và trận áp chót này sẽ chơi trên sân Chi Lăng lâu nay mang tiếng anh ngã em nâng trong khi SHB Đà Nẵng luôn rêu rao chơi tới cùng (VTC3 trực tiếp). Tương tự, B. Bình Dương làm khách ở ĐT Long An mấy năm nay có mối quan hệ gần gũi thân thiết dù ông trưởng đoàn chủ nhà tuyên bố không có bạn bè gì hết (VTV2, BTV2 trực tiếp).

Nói rất dễ nhưng thực tế trên sân thường diễn biến đúng như suy luận của giới quan sát. Ví như Hà Nội T&T hai mùa trước từng góp sức giúp SHB Đà Nẵng lên ngôi trên sân Ninh Bình và chấp nhận tai tiếng trên sân Thống Nhất hoặc những cuộc đối đầu giữa họ luôn có một tỉ số… dễ chịu. Trong khi đó, B. Bình Dương và ĐT Long An có mối quan hệ láng giềng thân thiện rách lành đùm bọc với nhiều lần trao đổi, mượn quân của nhau. B. Bình Dương chơi đàn anh hơn với hàng loạt cầu thủ giá cao mua về đã rộng tay cho ĐT Long An mượn như Việt Thắng trước đây rồi sau này là Chí Công, Đình Hiệp… Thậm chí cựu đội trưởng Quang Thanh của B. Bình Dương giờ cũng khoác áo ĐT Long An.

B. Bình Dương sẽ không khó để vượt qua ĐT Long An khi cần điểm để tiến đến ngôi vô địch. Ảnh: XUÂN HUY

Điều quan trọng nhất ở hai cuộc đối đầu này là cả SHB Đà Nẵng và ĐT Long An không có nhiều đồng lực chơi sát ván với đồng nghiệp mình khi họ đang rất cần chắt chiu điểm số tranh vô địch. SHB Đà Nẵng đã bộc lộ dấu hiệu buông súng sớm sau một lần xa rời hạng Ba ngay vòng đấu trước thua Đồng Nai. Họ còn kém đội xếp thứ ba 2 điểm và khó lòng bám đuổi Thanh Hóa vòng này chỉ gặp An Giang đã mất hết nhuệ khí.

Riêng ở sân Long An, chủ nhà cao giọng đá hết mình nhưng trình độ lẫn sự khiếm khuyết ở nhiều vị trí do chấn thương và kỷ luật sẽ không thể kiềm chế B. Bình Dương đang có phong độ cao.

Sáu năm với hàng trăm tỉ đồng đầu tư cho đội bóng, chứng tỏ B. Bình Dương rất khao khát đăng quang thêm lần nữa và chưa bao giờ họ gần chức vô địch như bây giờ. Quyền tự quyết đang nằm trong tay B. Bình Dương và với động cơ lẫn nội lực hoàn chỉnh, họ không vô địch mới lạ.

Các trận còn lại: Hải Phòng - Than Quảng Ninh, Thanh Hóa - An Giang, SL Nghệ An - HA Gia Lai (VTV6 trực tiếp), Quảng Nam - Đồng Nai đều diễn ra lúc 17 giờ.

GIA HUY