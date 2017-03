Vòng 23 V-League: Sâm banh nổ trên sân Long An

Với chiến thắng nhẹ nhàng 1-0, Thanh Hóa chính thức trao vé play off cho HV An Giang và tiếp tục cuộc đua tranh huy chương đồng với SHB Đà Nẵng. Các trận đấu khác chiều qua chỉ còn ý nghĩa phân ngôi thứ nhóm giữa khi Hải Phòng thắng Than Quảng Ninh 2-1, Quảng Nam thắng Đồng Nai 1-0 và SL Nghệ An hòa HA Gia Lai 0-0. Bảng xếp hạng: 1. B. Bình Dương (48 điểm); 2. Hà Nội T&T (44 điểm); 3. Thanh Hóa (40 điểm); 4. SHB Đà Nẵng (38 điểm); 5. SL Nghệ An (33 điểm); 6. Than Quảng Ninh (26 điểm); 7. Đồng Nai (25 điểm); 8. Quảng Nam (25 điểm); 9. Hải Phòng (21 điểm); 10. HA Gia Lai (20 điểm); 11. ĐT Long An (18 điểm); 12. An Giang (12 điểm).