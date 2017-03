Vòng 24 giải hạng nhất: Bình Định sắp lên hạng

Trong khi đó, cuộc đua trụ hạng trở nên gay cấn khi Đồng Nai có được 3 điểm, còn các đội xếp trên đều rủ nhau không thắng.

Dù chơi không quá hay, chủ sân Quy Nhơn vẫn bỏ túi 3 điểm với bàn thắng duy nhất của Cruz (phút 66). Chiến thắng của Bình Định càng có ý nghĩa hơn khi đối thủ tranh chấp Than Quảng Ninh trong thế đá thiếu người (Tuấn Vũ bị thẻ đỏ) đã phơi áo trên sân Quảng Nam do công của Rafael. Như vậy, Bình Định có trong tay 40 điểm, hơn Than Quảng Ninh 3 điểm và chỉ cần một trận thắng ở hai trận cuối mùa là lên hạng.

Cuộc đua giành suất play off trở nên hấp dẫn đến khó lường khi An Giang có chiến thắng Viettel 2-1 và chỉ còn kém Than Quảng Ninh 1 điểm.

Ở cuộc đua trụ hạng, dù cầm hòa đội dẫn đầu Hà Nội ACB 1-1 nhưng Tiền Giang vẫn lâm nguy khi Đồng Nai có chiến thắng hủy diệt 4-2 trước Tây Ninh. Với trận thắng quý, Đồng Nai (22 điểm) vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ khi thu ngắn khoảng cách với TP.HCM, Tiền Giang (cùng 23 điểm), Viettel (24 điểm).

Trận đấu còn lại giữa hai đội bóng không còn mục tiêu, Anh Khoa ghi bàn duy nhất ở phút 23 giúp chủ nhà Cần Thơ qua mặt Huda Huế.

MINH QUANG