Vòng 24 Toyota V-League 2016: Vừa đá vừa ngóng

SHB Đà Nẵng nặng gánh áp lực Cửa vô địch cho đội hạng 4 SHB Đà Nẵng vẫn còn rộng khi họ chỉ kém đội đầu bảng Than Quảng Ninh có 3 điểm. Một trận thắng và mong mỏi đối thủ ngã ngựa sẽ giúp thầy trò Lê Huỳnh Đức phất cao ngọn cờ. Tuy nhiên, áp lực của chủ sân Chi Lăng chiều nay rất nặng bởi họ vắng cùng lúc ba cầu thủ đá chính Nguyên Sa, Thanh Hải và Văn Học do thẻ phạt. Ngược lại, may mắn cho SHB Đà Nẵng chỉ phải tiếp người quen Sài Gòn (VPF trực tiếp trên YouTube) và cái chính là cách chơi sao cho thật khéo để vừa thắng lại vừa tránh điều tiếng cho ông chủ. Các trận đấu khác: Long An - Cần Thơ, SL Nghệ An - B. Bình Dương (BTV2 trực tiếp), HA Gia Lai - Đồng Tháp, Hà Nội T&T - Sanna Khánh Hòa (BĐTV trực tiếp).