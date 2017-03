Vòng 24 Toyota V-League: Kèo trên dễ gãy

V-League gần như chỉ còn lại sự căng thẳng và gay cấn của ba đội cuối bảng chạy đua trụ hạng. Cần Thơ và HA Gia Lai đang chiếm thế thượng phong cùng hơn 3 điểm so với Đồng Nai nhưng không có nghĩa họ yên ổn mà buộc phải tìm cách vượt lên càng xa càng tốt.

Đau khổ nhất là thầy trò Trần Bình Sự. Sau cú sốc trên sân nhà thua 1-2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp HA Gia Lai họ có vẻ đã suy sụp tinh thần rất nhiều, dù trên lý thuyết họ vẫn còn nước còn tát. Điều kiện cần trụ hạng của Đồng Nai là phải thắng cả ba trận còn lại trong khi phải thỏa mãn điều kiện đủ hoặc là Cần Thơ, hoặc HA Gia Lai không thắng hai trận.

Cái khó của Đồng Nai là nếu họ tính toán được cả trên sân bóng lẫn hậu trường thì hai đối thủ của họ cũng tính được.

Cần Thơ (trái) chiều nay có đủ cơ để làm mất điện SL Nghệ An như HA Gia Lai đã thực hiện? Ảnh: XUÂN HUY

Cửa ải đầu tiên của thầy trò Trần Bình Sự là vượt qua ĐT Long An trên sân khách và điều này không khó khi đối thủ đang rơi tự do với ba trận thua liên tiếp. Nó còn đặt ra một bài toán khó cho cả ban tổ chức giải về nghi án có hay không tiêu cực, sau lần ĐT Long An ngã ngựa trên sân Chi Lăng hay thua Cần Thơ ở sân nhà mà VPF không thể xử lý.

Cho nên việc Đồng Nai với một tâm thế rệu rã khi đặt một chân xuống hạng có bất ngờ thắng ĐT Long An chiều nay cũng không phải là vấn đề lớn.

Trong khi đó, HA Gia Lai phải tiếp đối thủ xương xẩu Hà Nội T&T hai lần từng thắng mình 4-3 ở lượt đi lẫn qua mặt tại bán kết Cúp Quốc gia. So về thực lực, HA Gia Lai không phải là đối thủ lớn của các học trò ông Phan Thanh Hùng và cái chính là Hà Nội T&T nếu còn tham vọng đua tranh ngôi á quân với Thanh Hóa (chỉ kém 3 điểm) sẽ khó cho chủ sân Pleiku có điểm.

Thế nhưng V-League ở thế cờ tàn chẳng khác gì ma trận khi một đội yếu vẫn có thể thắng đậm đối thủ mạnh hơn như kiểu HA Gia Lai vuốt mặt SL Nghệ An 3-1 mà ông trưởng đoàn nói do đội khách… thương người nên không đá đúng phong độ.

Tương tự, Cần Thơ cũng đang rất khát điểm để sớm về đích an toàn sẽ tìm mọi cách thắng SL Nghệ An đã hết động lực lẫn thích làm từ thiện. Thế nên việc chủ sân Cần Thơ một lần nữa qua mặt đối thủ đang gặp nhiều lấn cấn trong tư tưởng cũng không phải là chuyện lạ.

Những kịch bản dễ xảy ra nhất ở vòng đấu có thể hạ màn V-League chiều nay không loại trừ có dấu hiệu tình thương mến thương là một thách thức lớn cho các nhà làm giải vốn đã thiếu dũng khí với nhiều màn kịch vụng đã trôi qua.