Vòng 25 V-League: Đòn quyết định!

Bóng đá thủ đô đang chìm nghỉm dưới đáy bảng xếp hạng và buộc phải thắng mới thắp lại tia sáng cuối đường hầm.

Hà Nội ACB (hạng 14) - SL Nghệ An (hạng 1): Một mất mười ngờ

Có cùng cảnh ngộ với đồng hương thủ đô là Hà Nội ACB đang chấp chới trở về lại hạng nhất. Thực sự thầy trò Mauricio chưa chuẩn bị một tâm thế đá V-League và không cẩn trọng với thân phận một tân binh.

Cực khó cho Hà Nội ACB thoát hiểm ở hai trận cuối khi họ phải vừa đá thắng vừa ngóng các đối thủ xếp trên sẩy chân ít nhất một trận. Phải vượt qua hai ngọn đèo đầu bảng SL Nghệ An và lượt cuối làm khách sân Lạch Tray gần như là quá sức với Hà Nội ACB.

Chiều nay, có thể đối thủ SL Nghệ An sẽ nối mạng và nhũn nhặn ở sân khách. Bởi cái tình của ông giám đốc điều hành SL Nghệ An Nguyễn Hồng Thanh (cũng từng là cựu giám đốc điều hành Hà Nội ACB) không muốn đánh mất nghĩa khí với bầu Kiên từng một thời vừa trọng tài mình, vừa hỗ trợ khi sự nghiệp ông đứng bên bờ vực. Đây là trận đấu mà SL Nghệ An bị soi nhiều nhất dù thắng là họ vô địch sớm nhưng trước hết họ phải thắng chính họ và thắng những mối quan hệ đã.

ĐT Long An (hạng 12) - HP Hà Nội (hạng 13): Một mất một còn

Trận này đúng nghĩa chung kết ngược và sau 90 phút, V-League sẽ xuất hiện một đội xuống hạng. Ưu thế đang nghiêng về ĐT Long An với tư cách chủ nhà lẫn sự chuẩn bị chu đáo. Thực chất họ đã chờ đợi và toan tính hai trận áp chót cho cả mùa giải này từ rất lâu rồi. Hồi đầu tuần, ĐT Long An dồn sức đá một trận ra trò và thắng đậm đà Hà Nội ACB 4-1. Suốt sáu ngày qua, họ đóng cửa rèn quân để chơi trận quyết định với HP Hà Nội để giải quyết chắc chắn một suất trụ hạng. Giám đốc điều hành Phạm Phú Hòa tưng tửng nửa đùa nửa thật: “ĐT Long An không thể rớt. Chúng tôi tự gây áp lực cho mình để cầu thủ còn có cái mà phấn đấu!” (!?).

Trong khi đó, thầy trò Nguyễn Thành Vinh đang nếm trải cảnh nghèo điểm còn gặp eo do tiếng còi méo của trọng tài.

Cái khó của HP Hà Nội là chưa khéo léo trong nhiều mối quan hệ, bởi đặc thù bóng đá Việt Nam không biết nhìn lên nhìn xuống mà đá thì từ khốn tới khổ. Ngược lại, ĐT Long An với ông giám đốc điều hành nhiều mưu mẹo và nhiều chiêu bài khi nhìn thấy hết cục diện của cuộc chơi thế thời phải thế.

Chiều nay, hai đội đều có lực lượng mạnh nhất để tung đòn quyết định tồn tại hay không tồn tại ở V-League. Một trận đấu rất căng và rất cần tiếng còi nghiêm minh bởi tất cả đều soi vào và những cái đầu rất dễ phát hỏa.

Hà Nội T&T (hạng 2) - V. Hải Phòng (hạng 10) Thể thao TV trực tiếp 16 giờ: Chủ sân Lạch Tray có sự trở lại của đội trưởng Minh Châu và Văn Nam với khoản tiền thưởng 1,5 tỉ đồng treo cao cao sẽ nghiến răng ra chơi để chắc chắn trụ hạng. Các đội đá với V. Hải Phòng thường không ngán sức mạnh của họ trên sân mà ngại những đòn hiểm ở hậu trường mà hai trận liền họ được 6 điểm và đều làm đối thủ chết oan.

B. Bình Dương (hạng 4) - SHB Đà Nẵng (hạng 3) Bóng đá TV trực tiếp 16 giờ: Thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh chẳng còn mục tiêu huy chương gì nữa, sau một trận thua V. Hải Phòng mà ông Chủ tịch Hội đồng Trọng tài Nguyễn Văn Mùi phán là không thua trước cũng thua sau. SHB Đà Nẵng còn nhắm đến chiếc huy chương bạc.

NaviBank SG (hạng 9) - HA Gia Lai (hạng 8) VTC3 trực tiếp 16 giờ: NaviBank SG trên lý thuyết vẫn có thể rớt hạng nhưng xác suất vô cùng thấp và đều nằm trong tính toán của họ. Nếu không thì chủ sân Thống Nhất sẽ không dám mạo hiểm thua liền tù tì hai trận sân nhà và một trận sân khách. Khách sẽ từ thua đến hòa.

K. Khánh Hòa (hạng 11) - Thanh Hóa (hạng 5): Thời thế đưa đẩy thầy trò Hoàng Anh Tuấn từ một ứng viên rớt hạng bỗng dưng bay vọt lên và thậm chí còn cửa nhảy vào tốp giữa. Nhiều khả năng K. Khánh Hòa chiều nay sẽ lại thắng khi Thanh Hóa đã kết thúc mùa giải từ khi chia tay HLV Lê Thụy Hải.

V. Ninh Bình (hạng 7) - Đồng Tháp (hạng 6) VTV3 trực tiếp 16 giờ: Những chuyến du đấu sân khách của Đồng Tháp thời điểm này chẳng khác gì cực hình khi cầu thủ còn nhiều thứ để lo. Hơn nửa đội hình sẽ hết hợp đồng mùa này đang tìm cách tháo chạy về mấy miền đất hứa. Đội khách vừa không có mục tiêu lại vừa không có tiền tỉ thưởng cho một trận thắng như V. Ninh Bình thì thắng mới là lạ.

